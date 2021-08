No solo Messi: Kheira Hamraoui, la ’10’ del Barcelona Femenil que también reforzó al PSG

¿Coincidencia o destino? La salida de Lionel Messi del Barcelona dejará un gran hueco en el club, pero no es el único ’10’ que emigró a Francia, concretamente con el PSG. Kheira Hamraoui portaba el mismo dorsal con el equipo femenil blaugrana hace unas semanas y ahora reforzará a la escuadra parisina.

Con 31 años de edad, la mediocampista francesa consumó su regreso al París Saint-Germain después de dos años en España. Su despedida fue inmejorable, ya que conquistó la UEFA Champions League al vencer al Chelsea y de paso el histórico triplete con la Primera Iberdrola y la Copa de la Reina.

La primera etapa de Kheira Hamraoui en el PSG

La carrera de Kheira Hamraoui como futbolista profesional comenzó en clubes como Hénin-Beaumont y Saint-Étienne, además del PSG. Con las parisinas militó entre 2012 y 2014, etapa en la que disputó 92 partidos y anotó 16 goles.

No obstante, los títulos no llegaron y emigró al odiado rival: Olympique de Lyon. El club que domina no solo en Francia, sino también Europa a nivel Champions, la llevó a la gloria precisamente en el torneo continental en dos ocasiones. Asimismo, se coronó campeona en Liga y Copa.

Paso exitoso por Barcelona y regreso a París

Hamraoui salió de Francia con destino a la Primera Iberdrola en 2018. Su contrato por dos años comenzó con el dorsal ’18’ y en su primera temporada con el Barcelona, alcanzaron la Final de la Champions. Curiosamente, perdieron ante su ex equipo, el Lyon.

Pero la vida está hecha de revanchas y al año siguiente llegó una nueva Final, con el Chelsea de Emma Hayes enfrente. El título se consumó con una goleada de 4-0; con la Liga y la Copa en mano, el equipo culé consumó una temporada de ensueño, además del primer triplete en su historia.

Sin embargo, el capítulo terminó para ambas partes a mediados de año, cuando venció el contrato de Kheira Hamraoui. A los pocos días se anunció su regreso al PSG. A nivel selección, llega con 36 partidos disputados y 3 anotaciones.

“¡Es un gran orgullo anunciar mi regreso a Francia, al club París Saint-Germain! Hoy abro una nueva página en mi carrera con esta gran aventura“, publicó en sus redes sociales.