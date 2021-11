¡Ejemplar! Kim Kardashian ayudó a equipo juvenil femenino de Afganistán a salir del país

Ya es muy conocida la situación de Afganistán desde que los talibanes invadieron el país, pero dicha situación ha perjudicado la vida de varias personas en el país. El equipo juvenil de futbol salió del país gracias a Kim Kardashian y al dueño del Leeds United.

Jugadoras desde los 13 a los 19 años del equipo juvenil de Afganistán fueron sacadas del país gracias a un avión que salió desde Pakistán con dirección al aeropuerto Stansted cerca de Londres y todo gracias a Kim Kardashian, un rabino en Nueva York y Andrea Radrizzani, dueño del Leeds.

¡Son más los buenos! Kim Kardashian demostró que tiene un corazón enorme y más cuando se trata de ayudar a alguien y no sólo envió el avión para que las jugadoras del equipo afgano salieran del país, sino también para las familias de las futbolistas.

En total, fueron 30 jugadoras las que salieron de Pakistán con destino a Inglaterra, junto a sus familias, fueron aproximadamente 130 personas en total las que llegaron al Reino Unido, pero tendrán que pasar 10 días en cuarentena por el COVID-19.

Muchos países de Europa recibieron a cientos de ciudadanos afganos tras la toma del país por los talibanes y aunque el equipo femenino de futbol tuvo la suerte de ser ayudadas por Kim Kardashian, hubo otros deportistas que no lograron tener la misma suerte.

Andrea Radrizzani fue uno de los primeros en darle la bienvenida a las jugadoras de Afganistán y sus familias, aunque no presencialmente, sino en redes sociales. Subió una foto del aterrizaje en Londres con el siguiente mensaje:

“Primer capítulo escrito hoy! Cuando recibí una llamada pidiendo ayuda para rescatar al equipo juvenil de Afganistán, no sabía ni por dónde empezar. Hoy volaron a Reino Unido. Orgulloso de ser parte del equipo para hacer esto realidad. Soñemos que algún día jugarán en Leeds United“, escribió en sus redes sociales.

Khalida Popal, directora del equipo femenil de Afganistán, le agradeció tanto a Andrea Radrizzani como a Kim Kardashian. Primero le dedicó unas palabras al dueño del Leeds: “Gracias Andrea Radrizzani, es un honor y privilegio trabajar junto a usted y su gente amable y maravillosa. Somos más fuertes juntos“.

Después, en sus redes sociales le agradeció a la mayor de las Kardashians: “Gracias Kim Kardashian y SKIMS desde el fondo de mi corazón por donar generosamente todos los fondos para este vuelo. Kim Kardashian West es un ejemplo para que otros den un paso al frente y ayuden a otros en sus momentos de necesidad“.

Thank you @KimKardashian and @SKIMS from the bottom of my heart for generously donating all the funds for this flight. My mother is a big fan of yours, and now so am I! Kim Kardashian West is an example to others to step up to the plate and help others in their time of need.

— Khalida Popal (@khalida_popal) November 18, 2021