¡Hay tiro! Javier Tebas llamó "circo" a la Kings League y Piqué ya respondió

La creación de la Kings League ha causado sensación después de sus primeras jornadas, aunque no todos la ven de la misma manera. Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó con todo la competencia creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

Este torneo es transmitido por Twitch y cuenta con un formato similar al futbol, aunque no idéntico. Si bien es cierto que se trata de futbol, las reglas cambian cuando se trata de penales o cartas con beneficios para el equipo que deseé usarlas.

Getty Images

Así que ahí llega la crítica de Javier Tebas a la Kings League. El directivo desestimó la competencia y la denominó como un circo que apenas tiene un par de similitudes con el futbol… y aparentemente con LaLiga.

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no.

“Como circo me gusta, aunque no es comparable con la industria del futbol. Tampoco es comparable el fútbol con Pasapalabra (programa de concursos en España), por mucho que sea el programa más visto“, declaró Tebas al ser cuestionado sobre si la Kings League podría ser considerado un ‘rival’ para LaLiga.

Piqué respondió en defensa de la Kings League y sus sorpresas

Las sorpresas son parte fundamental de la Kings League y en la segunda jornada se habló de un futbolista anónimo. Enigma 69, a quien por cierto Tebas mencionó. Se decía que bajo su máscara estaba Isco, aunque de acuerdo con palabras de Ibai, sería Nano Mesa.

Ese tipo de detalles tiene a los fans enganchados a la Kings League, así que Gerard Piqué ya prometió algo más. Con carpas de circo y máscaras de drama en sus tweets, el presidente del torneo aprovechó para contestar a Tebas sutilmente.

“Bienvenidos al circo de la Kings League. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic, tac, tic, tac“, publicó.

Captura de pantalla