¡F por el Real Madrid! Kylian Mbappé no cierra la posibilidad de renovar con el PSG

Todas las telenovelas terminan en un final feliz y la de Kylian Mbappé con el PSG podría quedar así… o tal vez está muy lejos de eso. Aquí les contamos que el delantero francés se quería ir de su equipo, pero puede que simplemente no se vaya del club y termine renovando.

Mbappé concedió una entrevista para L’Equipe y habló un poco sobre su fallida salida del PSG, pero también habló sobre el Real Madrid y lo que sigue para él en su futuro y dónde seguirá su carrera profesional como jugador o qué equipo se llevará la joya de la corona.

El Real Madrid se iba a sacar la lotería en el pasado mercado de fichajes, pues Mbappé quería irse al conjunto ‘merengue’ y había una oferta sobre la mesa, peeeeeeero, el PSG no le importó el dinero y rechazó todos los millones para retener a Kylian.

Kylian Mbappé sólo habría salido al Real Madrid, ¿Y después?

“El club decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso, sigo en un gran equipo y en un lugar donde he sido y soy feliz. ¿Por qué querer irme? Pensé que mi aventura había terminado, quería descubrir otra cosa. Si me hubiera ido en verano, sólo habrá sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera“, sentenció Kylian Mbappé en entrevista para el periódico francés.

A pesar de que su intención era salir del PSG y la directiva del equipo no lo dejó salir, pero Kylian Mbappé demostró y sigue demostrando un nivel de profesionalismo, pues en ningún momento ha tenido una mala actitud dentro del campo o fuera del terreno.

Esta telenovela da un giro de 180 grados, pues ya con todo lo que está viviendo en el PSG, las cosas podrían cambiar para Mbappé. Pues no descarta ni quedarse ni renovar ni tomar la decisión de ir al Real Madrid o hasta de ir a otro equipo. Varios ya se frotan las manos con su declaración.

“Llevo mucho en el futbol para saber que la verdad de ayer no es la verdad de hoy ni tampoco la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pero mi futuro no es mi prioridad ahora. Ya gasté mucha energía en verano y fue agotador“, dijo Mbappé y veremos cómo termina o más bien, en qué equipo termina el francés.