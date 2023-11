Lo que necesitas saber: Wayne Rooney se refugió en el alcohol para lidiar con todo la presión que había sobre él.

Wayne Rooney es una de las figuras más importantes del Manchester United, llegó al club cuando tenía apenas 18 años de edad y prácticamente sus mejores años futbolísticos los vivió ahí, sin embargo, fuera de las canchas tuvo que lidiar con su adicción al alcohol.

Y aunque parezca que la vida de los futbolistas es fácil porque tienen dinero a manos llenas, la realidad es muy distinta, la presión con la que tienen que lidiar todos los días de parte de aficionados, equipos, prensa, familia y hasta las propias los lleva a buscar su ‘liberación’ en otras sustancias.

Wayne Rooney bebía para calmar la presión

Durante su participación en el podcast de Rob Burrow, Wayne Rooney reveló que cuando tenía 20 años se encerraba en su casa y bebía hasta desmayarse, como una manera de ‘calmar’ todo el miedo y presión que sentía en el Manchester United, sobre todo porque su llegada generó una gran expectativa en el club, era la joya obligada a convertirse en el estandarte del equipo.

“Mi liberación fue el alcohol cuando tenía 20 años. Me iba a casa, me pasaba allí un par de días sin salir. Bebía hasta que me desmayaba” Wayne Rooney, ex jugador del Manchester United

Rooney reconoció que su mayor miedo era decepcionar a nadie y aunque hubo gente que pudo ayudarlo a salir de aquel bache tan oscuro, sin embargo, tenía vergüenza de hablar de lo que sentía; “No quería estar con gente, porque a veces me sentía avergonzado. A veces me sentía que podía decepcionar a la gente y no es algo con lo que quería lidiar”.

Wayne Rooney confesó que bebía hasta desmayarse cuando tenía 20 años

Wayne tenía miedo de hablar de su adicción

La historia de Wayne Rooney en el futbol pudo terminar como la de Paul Gascoigne, aquel futbolista del Tottenham y el West Ham, entre 1988 y 1992 que maravilló a la Premier League por su talento con el balón, pero que no logró controlar sus excesos. Gascoigne consumía hasta cuatro botellas de whisky e inhalaba 16 líneas de cocaína.

“Cuando no buscas la ayuda adecuada y gente que te guíe, puedes caer muy bajo, y durante varios años lo sufrí. Por fortuna, ahora no me da miedo hablar con la gente sobre ello“ Wayne Rooney, ex jugador del Manchester United

Foto: Getty Images

El “niño malo” que sufría a escondidas

En sus primeros años como futbolista, Wayne era conocido como el ‘Niño malo’ en la Premier League, aquel jugador agresivo en el campo, que no tenía problemas en pintarse de amarillo o rojo, por muchos años su imagen fue la de un jugador duro, que podía con todo y que nada ni nadie era capaz de afectar, sin embargo, su realidad era muy distinta.

Rooney logró superar su alcoholismo y mantener su carrera deportiva, se convirtió en la última gran figura que ha tenido el Manchester United, estuvo bajo las ordenes de Sir. Alex Ferguson, tenía como compañeros a jugadores de la talla de Rio Ferdinand, Paul Scholes, Ryan Giggs y Edwin van de Sar, entre otros más.

Te puede interesar