Podrá no ser tan notorio o haber gran revuelo sobre el tema pero la Liga MX poco a poco ha ido rompiendo algunas fronteras. Jugadores como ‘JJ’ Macías de las Chivas son seguidos en España y La Liga le ha abierto las puertas al mexicano, pues consideran que de momento está haciendo un gran papel y que muy pronto podría dar el salto a Europa.

La Liga Española es uno de los mejores torneos del mundo y también de los más complicados, es por ello que para cualquier jugador mexicano que llegue a España es un gran reto para mejorar sus habilidades, como es el caso de Héctor Herrera, Diego Lainez, Néstor Araujo, entre otros.

La Liga Española está atenta al desempeño de ‘JJ’ Macías

Nuño Pérez, director de La Liga Española en México, habló en conferencia de prensa virtual a distintos medios donde Sopitas.com tuvo acceso y fue ahí donde confesó que ‘JJ’ Macías tiene grandes oportunidades de jugar en España, pues lo consideran un gran delantero, con capacidad de adaptarse a las exigencias de cualquier club y esperan que pronto sea fichado.

“‘JJ’ Macías es un jugador que está haciendo un gran papel en México. Cuantos más mexicanos haya en La Liga mejor, el mexicano es un jugador que se adapta rápido y que evoluciona muy rápido por el nivel de la competición. Si puede saltar que sea a La Liga“, confesó Nuño Pérez.

El director de La Liga confesó que en España sí se sigue en cierta medida la Liga MX aunque muchas veces les es imposible ver los partidos por cuestiones de horarios. En dicho país nos llevan 7 horas ‘de ventaja’, los juegos en México se ven allá prácticamente de madrugada y ese es un impedimento para que tenga mayor protagonismo, caso contrario en nuestro país, que vemos al Barcelona, Real Madrid y demás equipos por la mañana o la tarde.

“La Liga MX es un torneo que ha crecido en los últimos años. Tiene un gran nivel de competencia, muy buenos jugadores (como ‘JJ’ Macías) y equipos pero en España muchas veces no se pueden seguir los juegos porque aquí son de madrugada. El tema de horarios afecta a la gente y ya no los pueden ver. No es como en México, donde los juegos de La Liga los pasan mucho más temprano y no hay problema para seguirlos”, confesó Nuño Pérez.

El tema de Lionel Messi no pasó desapercibido

Finalmente y para cerrar algunos de los temas en la conferencia virtual, Nuño Pérez habló sobre lo que hubiera sido una virtual salida de Lionel Messi del FC Barcelona, donde confesó que aunque pudo ser una baja sensible La Liga Española es un gran torneo y como tal no depende de un jugador, pues su protagonismo en extenso, tienen a otras figuras del futbol mundial y hubieran podido seguir sin él.

“Por mucho que esas grandes figuras se vayan a otras competiciones, La Liga es la mejor. Tiene a grandes promesas que esperemos que puedan ir creciendo”, sentenció Nuño Pérez, director de La Liga Española.