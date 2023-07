Por qué necesito saberlo: La prensa internacional calificó como 'desastre' y 'mediocre' el sexto lugar de Checo en Silverstone.

Checo Pérez terminó en el sexto lugar del Gran Premio de Gran Bretaña y aunque ese resultado le ayudó a mantener la distancia con Fernando Alonso en el Campeonato de Constructores, no fue suficiente para convencer a la prensa internacional, que le dijo de todo.

El fin de semana del mexicano en Silvertone fue bastante complicado, quedó fuera de la Qualy por quinta ocasión en la temporada y no pudo subir al podio, algo que se ha vuelto bastante recurrente en él.

Remontadas de Checo son gracias al RB19

No es un secreto que la prensa extranjera tiene a sus pilotos preferidos y entre ellos no está ‘Chequito’, muy rara vez le avientan una flor, pero siempre encuentran una razón para darle hasta con la cubeta, por ejemplo, MotorBox aseguró que la remontada del tapatío fue solo por el RB19 y no por su talento tras el volante.

“Del 15 al 6 solo gracias a Red Bull y la perfecta sincronización del safety car. Por quinta vez no entra en la Q3″ Motorbox

Checo Pérez. / Fotografía @SChecoPerez

The Cash resaltó que por quinta ocasión en la temporada Checo Pérez fue eliminado en la Q1 y se condenó a salir desde la parte baja de la parrilla en el GP de Gran Bretaña, calificando su actuación de ‘mediocre’; “Disfrutó de una modesta recuperación al sexto lugar. Otro fin de semana mediocre“, mencionó el medio.

Del inicio arrollador a no pasar a la Q3

Chequito tuvo un inicio arrollador en la temporada 2023; dos victorias y una Pole Position fueron sus primeros resultados y todo parecía que estaría en la pelea con Max Verstappen por el Campeonato de Pilotos, pero eso no ocurrió y su rendimiento se desinfló.

“Sin posibilidad de luchar por el título”

La baja en el rendimiento de Checo es algo preocupante, sobre todo por lo que ya demostró que puede hacer con Red Bull y por eso Planet 1 ya no se sorprende por las remontadas de Checo y se limitó a sentenciar que sus aspiraciones por ser campeón del mundo se esfumaron.

“Se podría argumentar que todavía estamos siendo duros con Checo Pérez después de que realizó otra serie de recuperación, pero el hecho de que estas series de recuperación hayan sido tan frecuentes últimamente es un gran problema. Es una preocupación real, y probablemente la razón por la que ya no tiene una posibilidad realista de luchar por el título“ Planet F1

Checo Pérez. durante el GP de Gran Bretaña / Fotografía @SChecoPerez

The Race señaló que el fin de semana del ‘Toro mexicano’ fue un desastre y con el coche que tiene no tiene justificación para no llegar a la Q3. Tras la carrera Checó declaró que las actualización del coche lo han hecho perder la confianza.

“Este fue otro fin de semana de un desastre de clasificación seguido de una campaña de recuperación para salvar un resultado. No tenía excusa para no pasar de la Q1. Otro fracaso en la calificación lo lastimó gravemente”. The Race

Está vez todas las críticas contra Checo son bien fundamentadas, pues sus malas actuaciones lo sábados en clasificación ha terminado por manchar sus carreras y de paso enterraron su deseo de ser campeón de la F1, sí, matemáticamente aún es posible que lo logré, pero con su falta de contundencia es imposible que pueda vencer a Max Verstappen de aquí al final de la temporada.

