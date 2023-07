Por qué necesito saberlo: Checo Pérez confirmó que no se siente cómodo con las nuevas actualizaciones del RB19

Varios factores le jugaron en contra a Sergio Pérez en Silverstone; Esteban Ocon en la arrancada lo sacó de la pista, el Safety Car llegó después de su parada en pits y durante la vuelta de formación piso algo en la pista que le causo varios daños en el coche.

Checo no pierde el tiempo y después de su sexto lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña, se pondrá a trabajar intensamente en solucionar sus problemas de Clasificación los sábados para tener seguro el podio los domingos de carrera.

¿Qué pasó con Checo en la arrancada?

Checo Pérez no empezó de la mejor manera el Gran Premio de Gran Bretaña. En la vuelta de formación el mexicano mencionó que la pista estaba sucia y aplastó ‘algo’ con el RB19, el daño en el piso del coche fue bastante grave, tanto que los mecánicos tuvieron que trabajar rápidamente antes del banderazo inicial.

“Pise algo en la pista, había algo sucio en pista y tuvimos bastante daño, creo que lo pudimos solucionar antes de la carrera” Declaró Checo sobre el inicio de la carrera

Checo Pérez / Fotografía Getty Images

En la arrancada, el ‘Viejo Sabroso’ intentó subir varios lugares, pero en su camino se atravesó Esteban Ocon y lo obligó a salir de la pista, lo que ocasionó que el mexicano cayera una posición. Seguramente con una buena salida Checo habría llegado al podio, aunque eso nunca lo sabremos.

“Tuve muy buena salida, estaba por fuera de Ocon y me empujó fuera de la pista, toque el lavadero. Lo complicó todo” Checo sobre Ocon

El mexicano no tiene una buena relación con Ocon, ambos tuvieron algunos ‘problemas’ en su tiempo como compañeros, por lo que sus encuentros en pista no suelen ser los más amigables.

Otro Safety Car que perjudica a Checo

La única parada de ‘Chequito’ en Silverstone fue en la vuelta 29, ingresó a boxes por unos neumáticos blandos, pero cuando mejor ritmo tenía el HAAS de Kevin Magnussen se incendió en medio de la pista y provocó un Safety Car. “Paramos tres vueltas antes del Safety Car, eso también nos vino a perjudicar en remontar más”, dijo Checo.

A solucionar la Qualy para subir al podio

Aunque el mexicano no pudo subir al podio, con todo sus obstáculos logró rebasar a varios pilotos en la pista y escaló nueve lugares, un resultado aceptable luego de su mala sesión de la Clasificación; “Hoy di todo lo que podía” resaltó Checo.

“Lo importante va a ser solucionar esos sábados, porque el ritmo está ahí, tenemos un gran ritmo, los domingos llega todo más natural. Lo que me está es mucho los sábados, el auto sin gasolina, creo que es ahí donde me cuesta más” Checo Pérez, piloto de Red Bull

En las últimas cinco sesiones de Clasificación, Checo ha quedado fuera de la Q3, un resultado que le ha perjudicado demasiado y que tendrá que mejorar de manera inmediata sí quiere volver a pelear por las victorias como a inicios de la temporada.

Checo no pierde el tiempo

El ‘Viejo Sabroso’ no se conforma con tener una ‘buena actuación’ ni con un sexto lugar, quiere ganar carreras y subir al podio por eso se enfocará en mejorar en la Qualy, con un buen lugar en la parrilla de salida tiene garantizado el éxito.

“Mañana mismo voy a estar en el simulador trabajando, porque solucionando los sábados, tenemos un gran ritmo los domingos” Checo Pérez tras el GP de Gran Bretaña

Varios de los problemas de ‘Chequito’ en la pista se deben a las actualizaciones que ha tenido el RB19, él mismo reconoció que no se siente realmente confiado en auto, el viento o la temperatura suelen influir bastante en su funcionamiento, por ejemplo, en pista mojada no siente confianza.

Checo Pérez, durante el GP de Gran Bretaña / Fotografía Getty Images

“Me estoy volviendo muy sensible al auto y no entendemos sí es por la dirección en la que se ha actualizado el auto, me cambia el viento y lo siento muchísimo, la temperatura” Pérez acerca de las actualizaciones del RB19

El mexicano no se puede dar el lujo de tener al RB19 en los últimos lugares de la parrilla, sí, ya sabemos que no tiene el mismo coche que Max Verstappen, pero aún así la superioridad de Red Bull con el resto es demasiada como para no subir al podio.

