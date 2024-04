Lo que necesitas saber: Lando Norris debutó en la F1 en la temporada 2019 y desde entonces nunca ha logrado conseguir una victoria.

¿Les aburre el dominio de Max Verstappen en la Fórmula 1? Porque según Lando Norris, para los aficionados ver ganar cada fin de semana al mismo piloto es ‘aburrido’ y eso puede hacer que el interés por las carreras disminuya.

Pero hay que ser sinceros, no es completamente culpa de Max. Si tuviera más competencia seguramente tendríamos más emociones y duelos por la victoria. Por ejemplo, si Lando hubiera aprovechado la Pole en la Sprint Race de China tal vez el duelo por el primer lugar habría sido más espectacular.

Max Verstappen, tricampeón de la Fórmula 1

Max Verstappen ‘aburre’ a los aficionados

Durante el fin de semana del ‘Gran Circo’ en Shanghái, Lando Norris, quien debutó en el 2019 y desde entonces nunca ha conseguido ganar una carrera, declaró que el dominio de Max Verstappen, aburre y cansa a los aficionados, ya que según él le quita toda la emoción a las carreras.

“Si ves al mismo piloto ganar cada vez sin luchar, entonces, por supuesto, empieza a volverse aburrido y eso es obvio” Lando Norris sobre Max Verstappen

Lando Norris y Max Verstappen / Fotografía Getty Images

Y eso no fue todo, Lando aseguró que ante tal dominio de Max, las únicas carreras interesantes serán aquellas en las que el neerlandés no participe, como en Australia, cuando tuvo que abandonar la carrera por una falla en los frenos de su auto.

“Ahora estamos viendo más dominio que nunca, por lo que nunca será lo mejor de ver y las únicas carreras emocionantes han sido aquellas en las que Max no participa“. Lando Norris, piloto de McLaren

Norris también se fue contra Checo

Checo Pérez también salió raspado en las declaraciones de Lando, pues el británico dijo que si Red Bull tuviera a dos ‘Checos’ no habría ningún problema, incluso si ambos manejaran el mismo auto dominante que diseño Adrian Newey.

“Tienes a uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, en uno de los coches más dominantes, y es una combinación mortal. Si Max no estuviera allí y tuvieras dos (Sergio) Pérez, no sería el caso” Norris sobre Checo

Y bueno, es verdad que Checo no es tan letal como Verstappen, sin embargo, Lando no puede olvidar que él mismo declaró que no tiene sentido luchar contra Max, ya que tiene el 99% de perder y no vale la pena arriesgar su carrera a diferencia de otros pilotos que sí han tratado de luchar.

Por ejemplo, además de Checo, Oscar Piastri superó al neerlandés en la Sprint Race de Qatar del 2023 y le fue tan bien que hasta se quedó con la victoria, algo que Norris en cinco años no ha conseguido.

Por ahora, Lando confía en que McLaren podrá, a base de trabajo y evolución, ponerse a la altura de Red Bull, aunque no es algo que sucederá pronto: “Uno espera que los equipos se estabilicen y nosotros estemos empezando a llegar allí, pero al mismo tiempo saltar de repente y atraparlos (a Red Bull), simplemente no funciona así”.

En fin, para ustedes ¿Quién tiene la culpa del dominio de Max Verstappen? ¿La falta de competencia? ¿Max Verstappen? ¿El RB20?

