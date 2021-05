Las mejores frases que dejó el campeonato de Cruz Azul

Cruz Azul rompió su maldición de 23 años sin campeonato, una temporada en la que se coronó como el mejor equipo de toda la Liga MX, no sólo por el título, también porque fue el mejor equipo a lo largo del semestre.

Fue el mejor equipo de la temporada en el torneo regular, logró el liderato general con 41 puntos, fue la mejor defensiva de la campaña al sólo recibir 11 goles y empató en la mejor ofensiva con América con 26 dianas en el Clausura Guard1anes 2021, así que se entiende que el campeonato de Cruz Azul.

La cereza del pastel fue que ‘Cabecita’ Rodríguez, estuvo en todo momento peleando por el título de goleo, aunque se quedó corto, fue uno de los mejores jugadores de la temporada y el jugador que convirtió el tanto que hizo que Cruz Azul sumara una Estrella más a su escudo, la novena para ser más exactos.

Muchos fueron los pilares a lo largo de la temporada para entender que Cruz Azul rompiera con la maldición de 23 años sin campeonato, como el nivel de un goleador probado en México, confiar en una base de jugadores mexicanos y tener un director técnico que conociera la institución para poder llegar al objetivo final, que fue ser campeón.

Juan Reynoso uno de los artífices de la novena

Aunque no era el favorito de la afición para llegar al banquillo de Cruz Azul, su llegada significó que una de las leyendas del equipo asumiera el cargo y el reto de lograr como técnico lo que él ya había hecho como jugador, que es levantar una copa de campeón de la Liga MX.

Críticas también llovieron durante su anuncio, muchas debido a que no parecía tener las credenciales suficientes para dirigir a un equipo como Cruz Azul, pues venía de dirigir a Puebla y aunque no lo había hecho mal, tampoco había tenido un rendimiento extraordinario.

Pero Juan Reynoso demostró que ser el último capitán de Cruz Azul en levantar el título en 1997, además de una maestría defensiva dentro del campo y una estrategia de juego perfecta, fueron los factores que ayudaron al equipo a superar la temporada regular, la liguilla y a los fantasmas del equipo en la final.

Las frases de Cruz Azul campeón de la Liga MX

Jesús Corona, capitán del equipo campeón, ha sido uno de los que más ha sufrido con el equipo, pero después de la final de la Liga MX se siente aliviado al levantar la copa: “Cumplir un sueño que empezó hace 18 años, 12 años aquí en la institución. Es algo que me enorgullece bastante y saldamos algunas de las cuentas que teníamos”.

Cata Domínguez, con el equipo desde su debut profesional tras ganar la Copa del Mundo Sub-17 con México en 2005, es otro de los pilares del equipo: “Fueron 15 años de perseguir mi sueño, el apoyo de mi familia fue importante para esto. Se me dio”, dijo sobre ser campeón con Cruz Azul”.

Roberto Alvarado, fue uno de los jugadores que tenía un motivo especial para jugar la final, pues durante la previa a la final de ida, su esposa y él vivieron un desafortunado capítulo con el embarazo de su esposa: “Es para nuestra bebé, nos dio la fuerza para estar aquí. Es para mi familia y todos los aficionados de Cruz azul. Nuestra princesa nos ayudó”.

Sin duda alguna, Luis Romo fue uno de los mejores jugadores a lo largo de todo el Guard1anes 2021, además el anotador del gol de la ventaja en la final de ida. Estas fueron las palabras del mediocampista después de ser campeón: “Estamos sanando heridas, estamos dejando de lado todo lo que se decía, todo lo que se hablaba y haciendo historia, devolviéndole a este club esa grandeza que tanto se merece”.

Juan Reynoso, hombre leyenda del equipo como técnico y como jugador, mencionó lo que significa el campeonato de Cruz Azul: “Estamos en el momento y el lugar indicado. Lo de hoy no es casualidad, no lo digo por Juan Reynoso, lo digo por Chuy, el Cata, Aldrete. Los he visto llorar de dolor y hoy los vi llorar de alegría“.