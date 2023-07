Lo que necesitas saber: El León se quedó varado en el aeropuerto de Vancouver, Canadá por la mala logística de la Leagues Cup. Los clubes mexicanos están obligados a viajar a Estados Unidos, algo que evidentemente desgasta su rendimiento, tal como lo mencionó Diego Reyes, mientras que, Jonathan Dos Santos aseguró que el torneo no beneficia en nada a la Liga MX.

Los equipos de la Liga Mx no la están pasando nada bien en la Leagues Cup, pues además de que tuvieron que interrumpir el Apertura 2023, se han visto obligados a viajar a Estados Unidos y sufrir por la mala logística del torneo.

Por ejemplo, León ha perdido todo un día varado en el aeropuerto de Vancouver entre cancelaciones de vuelo y una organización que no tiene como prioridad el descanso de los jugadores, aunque no son los únicos que la han pasado mal, pues en Tigres también afirman que los viajes cansan y pesan, por eso no es justo que todo el torneo que celebre en territorio americano, aquí te contamos qué está pasando con la Leagues Cup.

León varado en el hotel y sin saber nada

El pasado viernes 21 de julio, el León se enfrentó a los Whitecaps en el Estadio BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá, desde entonces el equipo esmeralda permaneció en aquella ciudad para continuar con su preparación de cara al duelo contra el LA Galaxy de esté martes y tenían planeado volar a Los Ángeles el domingo por la tarde, sin embargo, su vuelo fue cancelado por los organizadores de la Leagues Cup.

Se suponía que esté lunes harían el viaje, pero en el aeropuerto nadie supo informales nada sobre sus boletos, los jugadores llevan más 24 horas varados esperando una respuesta de los organizadores.

“Un poco más de seriedad en la logística de los viajes Leagues Cup ayer nos cancelan el vuelo y hoy nos tienen sin respuestas acá en el aeropuerto, eso si mañana el show debe continuar ¿no?” Rodolfo Cota, portero de León

Fue Rodolfo Cota, portero del León, quien evidenció la mala logística de la Leagues Cup, por medio de sus redes sociales se quejó del vuelo cancelado y la falta de respuesta que han tenido para arreglar la situación.

Rodolfo Cota, portero de León / Fotografía Mexsport

Y es que no se trata solo del viaje, también del rendimiento de los futbolistas, con un día menos para preparar su partido llegarán casi corriendo al duelo contra el LA Galaxy, sin entrenar y sin descansar, algo que evidentemente podría afectar su rendimiento.

“Los viajes pesan”: Diego Reyes

Los equipos de la Liga Mx han tenido que viajar para participar en la Leagues Cup, algo que sin duda es una desventaja, pues estar viajando de un país a otro desgasta a los jugadores, algo que Diego Reyes de Tigres mencionó hace unos días.

“Me gustaría que los de la MLS vinieran a México también, nosotros tendremos un recorrido largo por Estados Unidos, así que ojalá vengan un día por acá y sientan que los viajes pesan” Diego Reyes, jugador de Tigres

“No nos beneficia en nada la Leagues Cup”

Y es que tal parece que la creación de la Leagues Cup no fue bien tomada por gran parte de los jugadores mexicanos, pues interrumpir el torneo local por irse un mes a Estados Unidos no es algo que los beneficie, así lo aseguró Jonathan Dos Santos, quien de paso mencionó que ellos no tienen ni voz ni voto en estas decisiones.

“Al final nosotros somos un producto y debemos hacer lo que nos manden. Es un año atípico en los calendarios, vamos a estar fuera de casa, viajando, sin estar con nuestras familias y no nos beneficia a nosotros, pero sí a los equipos de Estados Unidos“ Jonathan Dos Santos, jugador de América

Jonathan Dos Santos jugador del America / Fotografía Mexsport

El americanista aseguró que los únicos que salen beneficiados son los equipos de la MLS, se quedan en su país, aumentan su nivel, están con su gente y no tienen que desgastarse de más en viajes; “Estamos aquí para lo que la Liga MX y la MLS digan. No tenemos voz ni voto, puede afectar un poco en el rendimiento y también en la Liga” afirmó Dos Santos antes del inicio del torneo,

Los jugadores de la Liga Mx regresarán a México después de su participación y aquellos que lleguen a las etapas finales tendrán más desgaste, mientras que, los que salgan eliminados en la primera fase perderán el ritmo de juego, pues tendrán que esperar un mes a que se reactive la actividad del Apertura 2023.

El ganador del torneo solo recibirá 2 millones de dólares, así que deportivamente no ofrece mucho más que espectáculo en Estados Unidos.

