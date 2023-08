Leagues Cup: 4 cosas que pueden (y deben) mejorar para la próxima edición

Lo que necesitas saber: La Leagues Cup 2023 ha sido muy criticada por factores que deben mejorar para su próxima edición como el arbitraje, la logística y más, afectando especialmente a los equipos de la Liga MX

La Leagues Cup resultó un torneo más interesante de lo que se llegó a creer cuando anunciaron su formato y reglas. Al final mucha afición terminó hablando de la barrida que la MLS le dio a la Liga MX… y también de las cosas que no gustaron del todo, la neta.

Desde el arbitraje hasta que los equipos estadounidenses siempre juegan en casa, muchos factores como que no terminaron de agradar del todo y seguramente podrían mejorar para los años siguientes. ¿Los repasamos?

La Leagues Cup estará con nosotros por varios años

La edición 2023 de la Leagues Cup es sólo la primera de varias con el actual formato. De acuerdo con El Francotirador, hay contrato para celebrar el torneo entre la MLS y la Liga MX al menos hasta el 2028.

La Leagues Cup no ha gustado del todo / Foto: MexSport

Eso significa que ya están pactadas cinco ediciones más por lo menos, ¿te imaginas estar cada año con las mismas quejas de los equipos mexicanos? Eso no puede ser bueno para el negocio.

4 cosas que le urge mejorar a la Leagues Cup para sus próximas ediciones

Por eso vamos a hablar de cuáles son las cosas que deben mejorar en la Leagues Cup con base en las quejas que se han presentado tras su primera edición.

1.- El arbitraje y (por amor de Dios) el VAR

No, no es pretexto. Si bien los errores arbitrales son comunes, neta en la Leagues Cup han estado desatados y hay unos que es incomprensible que ni el VAR corrigió. Aquí no vamos a acusar que están a favor de la MLS, porque también se han equivocado a favor de la Liga MX, pero lo ideal es que esto no ocurriera y que el VAR haga bien su chamba.

? Xolos 1-3 Philadelphia



➡️ 2 expulsiones y 1 penal en contra de Xolos. Les dejo el video de la expulsión más polémica.



Árbitro: Oshane Nation ??

VAR: Oscar Macías ??pic.twitter.com/9xHFJQXXSr — Manu Villaseñor (@ManuelVils) August 5, 2023

? América 1-4 Columbus



➡️ Penal para Columbus que significó el 2-1 momentáneo



Árbitro: Fernando Guerrero ??

VAR: Rosendo Mendoza ??pic.twitter.com/PZzodHaQ6i — Manu Villaseñor (@ManuelVils) August 5, 2023

No es de a gratis que incluso la Liga MX mandó una queja ante el Comité Organizador para que llegue hasta la Concacaf. Claro, en la Liga MX el arbitraje no es de presumir, pero la Leagues Cup no tendrá éxito a futuro si esto no mejora.

La Liga MX presentó una queja por el arbitraje y el VAR en la Leagues Cup

2.- Que la Leagues Cup se juegue en ambos países… o al menos un poquito más neutral

Claro, los directivos de la Liga MX y de los equipos sabían cómo estaba el asunto y aceptaron, por eso que la MLS haya sido enteramente local en la Leagues Cup 2023 no es culpa sólo de los gabachos. Pero eso no significa que esté bien o no podamos decir: ¿podría mejorar para los años siguientes, porfa?

Si ya hiciste el esfuerzo para armar un torneo entre dos países, por qué no darle partidos como local a ambas ligas. Ok, sólo quieres ganar en dólares, de acuerdo, pero entonces hazlo más parejo y deja que también los equipos de la MLS salgan tantito de casa y viajen a otros estados, ¿no?

Es decir, en lugar de que un LAFC vs Monterrey se juegue en Los Angeles, por qué no jugarlo en Arizona o Houston… de menos. Asignar sedes para cierto partido como en un Mundial y que se dispute ahí llegue quien llegue.

Sabemos que garantizar mucha gente en los estadios (y mucho dinero) es el objetivo de que la MLS sea local, pero al menos se podría hacer algo para que no parezca que la Liga MX sólo está siendo usada.

3.- La logística de la Leagues Cup, que también estuvo pensada para la MLS

El punto anterior se relaciona mucho con éste. Poniendo el mismo ejemplo: LAFC vs Monterrey. El equipo de Carlos Vela jugó en su estadio la ronda de 32 y los octavos de final antes de esperar a Rayados en cuartos. Osea, no se movieron de Los Angeles desde que entraron al torneo.

Mientras tanto, el equipo regio llegó al partido ¡con más de 7 mil kilómetros recorridos! Monterrey atravesó todo Estados Unidos (en sentido figurado) para estar presente en cada partido de la Leagues Cup. De nuevo, no es poner pretextos, pero oye… neta eso debe mejorar.

Tato critica la Leagues Cup. pic.twitter.com/Jg4dtT5ezg — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) August 9, 2023

4.- No mover el calendario

A pesar de todas las quejas que ya se habían dado, los organizadores de la Leagues Cup decidieron mover algunos partidos de fecha… porque sí.

Dos partidos de cuartos de final estaban programados para el sábado 12 de agosto, pero la Leagues Cup cambió eso cuando terminaron los octavos y los adelantó para el viernes 11. ¿Que partidos fueron? Los dos de los únicos equipos mexicanos sobrevivientes: Monterrey y Querétaro.

Sobre las razones se dicen muchas cosas, el punto es que si se pretende hacer de la Leagues Cup un torneo serio, se deben respetar las fechas previamente establecidas y que el calendario no dependa de quien gana o si hay algún otro evento en el estadio los días siguientes.

La Leagues Cup no ha gustado del todo / Foto: MexSport

Pero que no se diga que sólo nosotros opinamos, cuéntanos… ¿qué otra situación crees que deberá mejorar pensando en la próxima edición de la Leagues Cup?

