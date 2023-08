Lo que necesitas saber: Gerardo Martino, entrenador del Inter de Miami, afirmó que ya es demasiado tarde para que los jugadores de la Liga Mx se quejen por jugar la Leagues Cup en Estados Unidos.

El ‘Tata’ Martino no es uno de los personajes más queridos en México, pues encabezó el papelón que la Selección Mexicana hizo en el Mundial de Qatar, digamos que no fue solo su culpa el fracaso, pero fue uno de los principales responsables y no conforme con eso, ahora que es entrenador del Inter de Miami aprovecha para mandarle un recadito a los jugadores mexicanos para que dejen de ‘quejarse’.

Varios jugadores de la Liga Mx han mostrado su descontento por tener que viajar y jugar solo en Estados Unidos la Leagues Cup, pues a diferencia de los clubes de la MLS se tienen que desplazar y concentrar fuera de sus clubes, algo que también representa cierta ventaja para los locales.

Todos los mexicanos con el ‘Tata’ Martino

Que se pongan a jugar y sin quejarse, dice el ‘Tata’

La Leagues Cup se juega cien por ciento en Estados Unidos, los equipos de la Liga Mx han tenido que viajar al país vecino para afrontar sus compromisos, situación que no los tiene muy conformes, por el contrario, afirman que esa es una desventaja y a diferencia de los clubes de la MLS que juegan en sus estadios y en su país.

“Lo cierto es que en la formación y aprobación de esta liga participaron todos, no es que participó solo un grupo y al otro grupo lo trajeron de los pelos y lo pusieron a jugar. Si se aceptó estas condiciones, se habla antes o se calla para siempre” Gerardo Martino, sobre los jugadores de la Liga MX

Y Gerardo Martino no perdió la oportunidad para mandarle un ‘recadito’ a todos los jugadores para que dejen de quejar y se pongan a jugar, pues el argentino afirma que todos estos aspectos fueron discutidos y aprobados por ambas Ligas y que nadie fue ‘engañado’ para jugar.

Después de su fracaso como entrenador de la Selección Mexicana, ahora, el ‘Tata’ anda intratable su nuevo equipo, el Inter de Miami es uno de los favoritos para llevarse el torneo, pero no solo eso, tiene bajo sus órdenes a Lionel Messi, quien se ha encargado de dar cátedra de futbol a rivales y compañeros, más ahora que tiene a su lado a Sergio Busquets y Jordi Alba, un poco de la magia del Barcelona en Miami.

Claramente con ese estatus, Martino se siente casi invencible en la MLS y con la ‘autoridad’ de pedir a los adversarios que dejen de quejarse por algo que se discutió antes y que nadie puso a discusión, así que ya es muy tarde.

El crecimiento de la MLS es evidente

Sobre el nivel de cada una de las Ligas, el argentino fue más ‘conservador’ y quiso evitar polémicas, dijo que el crecimiento de la MLS es demasiado evidente, pero que la Liga MX aún tiene uno que otro equipo importante, aunque la mayoría de esos ya no estén en la competencia.

“No me gusta hacer mucho paralelismo cuando estaba en México y en la Selección y tampoco lo hago ahora. Está claro que la MLS crece, es evidente, pero también está claro el poderío de algunos equipos de la Liga Mx” Gerardo Martino, sobre la MLS y Liga Mx

Está claro que la MLS ha crecido y también está claro que la Liga Mx se ha estancado por la falta de interés en lo deportivo sobre el tema económico, aunque no siempre se gana en los negocios como le está pasando a la Liga Mx en la Leagues Cup, que tiene que ver de lejos y por Apple TV a sus equipos.

