Lakers confirma esguince de LeBron James y sería baja hasta playoffs

Las sospechas fueron confirmadas. LeBron James sufre un esguince de tobillo y estará fuera de las duelas por tiempo indefinido, informó el equipo angelino, después de la derrota contra los Atlanta Hawks.

LeBron sufrió una aparatosa lesión cuando Solomon Hill cayó y sin intención hizo palanca con el tobillo derecho de James, quien se rodó fuera de la cancha con gritos de dolor.

“Nunca lo había visto gritar y fruncir el ceño así”, dijo el jugador de los Lakers, Kyle Kuzma.

La estrella de los Lakers fue sometido a una prueba de rayos x, que descartó fractura en el tobillo, mientras que una resonancia magnética confirmó el esguince grave.

“¡Nada me enoja y entristece más que no estar disponible para y para mis compañeros de equipo! Estoy herido por dentro y por fuera en este momento. Volveré pronto como si nunca me hubiera ido”, dijo el jugador de 36 años de edad.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾

— LeBron James (@KingJames) March 21, 2021