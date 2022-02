LeBron James le hace ojitos a los Cleveland Cavaliers después de su contrato con los Lakers

Los Lakers revivieron en la NBA después de seis años obscuros, no sólo sin campeonatos, sino sin entrar a los playoffs, y eso fue posible gracias al proyecto que se construyó alrededor de LeBron James y que alcanzó el pico con el título del 2020.

Sin embargo, los Lakers podrían volver a esos tiempos oscuros, pues The King ya le hace ojitos a los Cleveland Cavaliers, una vez que termine su contrato con los Lakers y tal vez ahí ponerle fin a su carrera.

LeBron no cierra las puertas a Cleveland

Durante el fin de semana del NBA All-Stars, LeBron James dejó abierta la posibilidad de regresar al equipo de su ciudad natal y al cual dejó en 2018, precisamente para unirse a los Lakers, equipo con el que ha brillado, pero también ha pasado largos periodos fuera de la duela por lesiones.

“La puerta no esta cerrada para eso… no estoy diciendo que voy a volver y jugar, no lo sé. No sé lo que me depara el futuro, ni siquiera sé cuándo estaré libre”, indicó James, de acuerdo con The Athletic.

LeBron James quedará como agente libre en el verano del 2023, a menos que renueve contrato con los Lakers, aunque con 37 años las cosas se ven complicadas para ese entonces (en diciembre del 2022 cumple 38), ya que el equipo angelino necesitará pensar en rejuvenecer a su veterana plantilla muy pronto.

¿Por qué creer que LeBron irá a Cleveland?

Porque ya demostró en los Lakers que es capaz de echarse no sólo un equipo, sino todo un proyecto a los hombros, además de ser el guía de jugadores jóvenes, como Jarret Allen y Darius Garland, quienes estarán en el All-Star Game.

Otro punto a considerar está en el lado emocional, al ser Cleveland la ciudad en la que nació y a la cual le dio su primer título en la NBA (y hasta ahora el único) en 2016.