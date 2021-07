¿Quién es Leonid Stanislavskyi, el tenista más viejo del mundo?

¿Flojera, sueño? Estas son palabras que no existen en la vida de Leonid Stanislavskyi. Se trata de un tenista ucraniano de 97 años de edad, quien no solo sorprende por sus habilidades con la raqueta, sino que también fue reconocido como el jugador más viejo de todo el mundo.

Si bien es cierto que la edad no es un factor que signifique dejar de hacer ciertas cosas, este tenista no encuentra rivales. Por esa razón, la Federación Internacional de Tenis (ITF) creó una nueva categoría en la que podrá desarrollarse.

Hace un tiempo Leonid Stanislavskyi envió una carta al organismo y pidió la apertura hacia personas de su edad. Tras recibir una respuesta positiva, se prepara para participar en el Super-Seniors World Championship de 2021, que se llevará a cabo en Mallorca, España, durante el mes de octubre.

9️⃣6️⃣ NOT OUT 💪

In the week that was meant to be the ITF Super-Seniors World Championships, take a look back at the incredible Leonid Stanislavskyi who competed last year aged NINETY FIVE…#MyCourt

pic.twitter.com/t1UnHrDv58

