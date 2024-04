Lo que necesitas saber: Lewis Hamilton y Michael Schumacher son los pilotos más ganadores de la Fórmula 1 con siete campeonatos cada uno.

Uno de los cierres de temporada más emocionantes que ha tenido la Fórmula 1 fue en el 2021, cuando Max Verstappen le arrebató, en la última vuelta, el que hubiera sido el octavo campeonato de Lewis Hamilton. Un golpe que no olvida el británico y que según sus palabras, le robaron.

Después de varios años, Hamilton asegura que las decisiones que tomó la FIA en torno a esa carrera influyeron en su contra y beneficiaron solo a Verstappen, quien consiguió en aquella ocasión su primer campeonato.

Lewis Hamilton es el piloto más exitoso de Mercedes

“Obviamente me robaron”: Lewis Hamilton

Seguramente recuerdan aquella carrera en Abu Dhabi 2021. Más allá de la defensa magistral que hizo Checo Pérez contra Hamilton para ayudar a Max. Fue el choque de Nicholas Latifi a 6 vueltas del final el que cambio el rumbo de aquella carrera que lideraba Lewis.

En Mercedes estaban seguros que la carrera terminaría con Safety Car, sin embargo, Michael Masi, director de la F1 en aquel año, decidió que la última vuelta se correría sin SC y que los autos doblados entre Max y Lewis tendrían que dejarles la pista libre para correr entre ambos.

El final ya lo conocemos, los neumáticos nuevos de Verstappen fueron más que suficientes para arrebatarle el campeonato a Hamilton en la última vuelta y darle uno de los golpes más duros de su vida dentro de las pistas, pero que pudo superar con el apoyo de su padre.

“¿Me robaron? Por supuesto. Ya conoces la historia” Lewis Hamilton para GQ

“Lo hermoso de ese momento fue que mi papá estaba conmigo. El día que más me dolió, estuvo conmigo, él me enseñó a levantarme, a mantener la cabeza en alto, siempre” dijo Lewis sobre el apoyo y amor que recibió de su padre en aquella carrera.

Lewis Hamilton y su padre Anthony

“Es el momento decisivo de mi vida. De verdad lo creo. Lo sentí. No sabía cómo sería percibido. No lo había visualizado. Pero era consciente de que los próximos 50 metros que caminara o me derrumbaba y moría, o me levantaba” Lewis Hamilton sobre lo que sintió después de la carrera

Hamilton estuvo a una vuelta de convertirse en el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1, uno más para desempatar a Michael Schumacher con siete.

Hamilton espera con ansias el 2025

No solo los miles de tifosi alrededor del mundo están emocionados por ver a Lewis Hamilton vestido de rojo con el traje de Ferrari, también el propio Lewis, reconoció que está muy emocionado de que termine el 2024, solo para comenzar su nueva etapa en Maranello.

“Probablemente el momento más emocionante de mi vida. Nunca he empezado un año emocionado por el siguiente” Lewis sobre su llegada a Ferrari en el 2025

Foto: Getty Images

Aunque no se olvido de Mercedes, equipo con el que dominio varios años la parrilla y se mantiene firme en su deseo de dar lo mejor de él en este último año, con todo y que la noticia de su salida fue como un balde de agua fría para la gran mayoría.

“Me estoy enfocando en cómo dar el mejor año que Mercedes haya tenido nunca, luego de todo el tiempo que hemos compartido. Todo se reduce a mi compromiso con la gente que me rodea. Algunos se han tomado la noticia muy bien, otros no tanto”, aseguro Hamilton que desde aquel 2021 no ha logrado volver a ganar una carrera.

Toto Wolff y Lewis son buenos amigos / Foto: Getty

En fin, Hamilton cumplirá su sueño de correr para el equipo más exitoso de la Fórmula 1, Ferrari y con ellos el objetivo será buscar su tan ansiado octavo título. Sabe que su etapa en las pistas esta en el recta final y que está más cerca del retiro, sin embargo, todavía no piensa en eso.

