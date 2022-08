Lewis Hamilton explotó al no poder competir con su Mercedes en Bélgica: "Apesta y es lento"

Lewis Hamilton atraviesa un momento atípico y complicado en la Fórmula 1. Luego de años y años dominando la categoría el británico y Mercedes están muy atrás de los equipos que pelean por los campeonatos; esto también se refleja en Bélgica y lo tiene muy molesto.

Getty Images

A diferencia de las últimas carreras previas al verano, Mercedes perdió terreno con Ferrari y Red Bull. Por ello, Hamilton no pudo ocultar su molestia tras la clasificación en Spa. Y si bien es cierto que fue muy duro, también reconoció la labor del equipo.

“La clasificación fue muy sencilla, pero no rápida. No diría que he tenido problemas con los neumáticos, sino que el coche no ha sido muy rápido. Lo hemos probado todo, he puesto y quitado cosas; cambiado alerones, la puesta a punto, he hecho de todo este fin de semana.

“Es difícil. Nunca pensé que estaría a dos segundos de distancia. Es mucho y peor de lo que pensaba. No quiero usar la palabra decepcionante porque hay 2 mil personas en la fábrica trabajando muy duro. Créanme que duele, pero a estas alturas no estamos luchando por un campeonato. Sí, apesta y es lento“, declaró Hamilton en Spa de acuerdo con Motorsport.

Asimismo, Lewis Hamilton reconoció la importancia de no dejarse caer a esta altura del año. Debido a las penalizaciones, el siete veces campeón largará cuarto en el GP de Bélgica y tendrá chance de pelear por un podio más.

La cabeza de Lewis Hamilton ya está en 2023

Al terminar la sesión sabatina en Bélgica, Lewis Hamilton aprovechó para echarle un ojo al auto de Verstappen. Por ahora, el británico dice que no hay manera de mejorar lo suficiente como para competir, así que en Mercedes se enfocan en la próxima temporada.

“No hay mucho que hacer. No podemos hacer nada de la noche a la mañana; solo podemos trabajar con lo que tenemos. Lo que hacemos es hablar de las reuniones que tendremos la semana que viene, de los pasos siguientes que daremos y de dónde queremos estar con el coche del año que viene. Ese es mi único objetivo ahora“.

Foto: Getty Images