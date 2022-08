El caos en Ferrari y la batalla por la pole entre Checo Pérez y Sainz en el GP de Bélgica

La Fórmula 1 regresó después del receso de verano y lo hace en un circuito histórico: Spa Francorchamps. El Gran Premio de Bélgica nos regaló una qualy un tanto atípica, pero que dejó a Checo Pérez en la primera fila para la largada junto a Carlos Sainz.

Red Bull buscará incrementar su ventaja en el campeonato de constructores; además, mantener la de Verstappen en el de pilotos. No obstante, el neerlandés fue penalizado y tendrá que remontar sí o sí.

Getty Images

El retraso en la qualy y la marca de Bottas

Norris, Ocon, Schumacher, Bottas, Leclerc y Verstappen ya sabían que arrancarán desde el fondo de la parrilla en la carrera. Todos sufrieron cambios en su monoplaza, pero la cosa se puso muy interesante (otra vez) con Red Bull y Ferrari.

La responsabilidad en la clasificación quedó en manos de Carlos Sainz y Checo Pérez, quien dominó la FP3 unas horas antes. Pero para alargas las expectativas, el inicio de la qualy del Gran Premio de Bélgica se retrasó por un accidente en la Porsche Supercup.

Una vez que los autos pudieron salir a la pista, comenzó una nueva batalla por clasificar en las mejores posiciones. Incluso con las sanciones ya conocidas, todos salieron a buscar la Q2 y los eliminados fueron Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda y Bottas; por cierto, la última vez que el finlandés no avanzó a Q2 fue en Mónaco 2015… 148 carreras después.

Getty Images

La pelea por la pole entre Checo Pérez y Carlos Sainz

Para no variar, Ferrari se puso el pie solito en la Q3 del Gran Premio de Bélgica. A pesar de que Leclerc no pelearía por la pole position, el equipo se equivocó al ponerle gomas y el monegasco no sabía si dar una vuelta o si volver a boxes… un desastre.

Pero Checo Pérez y Carlos Sainz se perfilaron como los principales protagonistas en la pelea por el primer lugar para la largada. Con sus primeros registros, el madrileño tomó un poco de ventaja. Ferrari mandó a Leclerc a ayudar a su compañero con rebufo, algo que Red Bull no hizo con Verstappen.

Con todo y algunos problemas, Sainz impidió que la pole quedara en manos de Checo Pérez en Bélgica.

?? UNA LOCUUURA DE CLASIFICACIÓN



¡Sainz, 'Checo' y Alonso en las tres primeras posiciones de parrilla para mañana! ?



Por penalización a Verstappen, Sainz mañana largará primero ?#F1xFOX #BelgianGP pic.twitter.com/mJN90YFttj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 27, 2022

Así quedó la parrilla de salida para el GB de Bélgica

Las penalizaciones generaron cierta confusión, pero finalmente, la parrilla en Bélgica luce de esta manera.

Los penalizados quedaron así: Bottas largará decimocuarto y atrás de él, Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris y Zhou. Por su parte, Mick Schumacher será último.

Posición Piloto Escudería 1 Carlos Sainz Ferrari 2 Checo Pérez Red Bull 3 Fernando Alonso Alpine 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 George Russell Mercedes 6 Alex Albon Williams 7 Daniel Ricciardo McLaren 8 Pierre Gasly AlphaTauri 9 Lance Stroll Aston Martin 10 Sebastian Vettel Aston Martin

Reuters