Lo que necesitas saber: De los siete campeonatos que tiene Lewis Hamilton, seis los ganó con Mercedes.

Lewis Hamilton habló por primera vez de su decisión de dejar Mercedes en el 2025 y unirse a Ferrari, según sus palabras es momento de cumplir otro sueño de infancia, vestirse de rojo. Y es que fue tanto su deseo de estar con la escudería italiana que hizo válida la cláusula de rescisión antes con todo y que Toto Wolff estaba más que comprometido en buscar el octavo campeonato de británico.

Hamilton aseguró que no fue una decisión fácil, mucho menos por todos los años que compartió con Mercedes y todo el equipo, sin embargo, nadie puede decirle que ‘No’ a Ferrari.

Oficial: Mercedes confirma la salida de Lewis Hamilton

Hamilton cumplirá su sueño de correr para Ferrari

Ya lo había dicho Sebastian Vettel hace unos años, “Todo el mundo es fan de Ferrari, incluso si dice que Mercedes es el mejor equipo del mundo, es fan de Ferarri” y no se equivoco. La prueba más grande es Lewis Hamilton yendo a la escudería italiana.

Sebastian Vettel, Ferrari

“Me siento increíblemente afortunado, después de lograr cosas con Mercedes que sólo podía soñar cuando era niño, ahora tengo la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia. Conduciendo en rojo Ferrari” Lewis Hamilton

“Mercedes ha sido una gran parte de mi vida desde que tenía 13 años, por lo que esta decisión ha sido la más difícil que he tenido que tomar. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos y muy agradecido por el arduo trabajo y la dedicación de todas las personas con las que he trabajado a lo largo de los años y, por supuesto, de Toto, por su amistad, orientación y liderazgo. Juntos hemos ganado títulos, batido récords y nos hemos convertido en la asociación piloto-equipo más exitosa en la historia de la F1. Y, por supuesto, no puedo olvidar a Niki, que fue una gran seguidora y a quien todavía extraño todos los días” se lee en el comunicado de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton a Ferrari

Ir a Ferrari es un paso a lo desconocido

Lewis Hamilton tiene la misma sensación tras firmar con Ferrari un contrato multianual que la aquella que sintió en el 2013 cuando fichó por Mercedes de ‘dar un salto de fe hacia lo desconocido’ y aunque hay muchas preguntas está seguro que puede aportar mucho al equipo.

“Es el momento adecuado para hacer un cambio y asumir un nuevo desafío. Todavía recuerdo la sensación de dar un salto de fe hacia lo desconocido cuando me uní a Mercedes por primera vez en 2013. Estoy emocionado de ver qué puedo aportar a esta nueva oportunidad y qué podemos hacer juntos. Hamilton sobre irse a Ferrari

Hamilton correrá para Ferrari en el 2025 / Fotografía Getty Images

Hamilton está 100% comprometido con Mercedes

Aunque Lewis Hamilton y todos los tifosi andan más que emocionados porque llegué el 2025, el británico aseguró que por el momento su compromiso es completamente con Mercedes y hasta piensa en ganar su octavo título mundial con el equipo alemán, para cerrar con broche de oro su trayectoria ahí.

“Mi atención se centra en la próxima temporada y en volver a la pista con Mercedes. Estoy más motivado que nunca, más en forma y concentrado que nunca y quiero ayudar a Mercedes a ganar una vez más“ Lewis Hamilton sobre Mercedes

Sin embargo, aunque este 100% comprometido hay que ser honestos, Mercedes tendrá que cuidar muuuy bien la información que comparten con él, pues aunque ahora es su piloto ya tiene medio pie puesto en Ferrari, equipo rival que podría beneficiarse con su información.

Es más, el equipo ahora tendrá que desarrollar un auto que se adapte cien por ciento a George Russell, que fue el más beneficiado con la decisión de Hamilton, pues pasará de ser escudero al piloto número uno y la prioridad del equipo.

Y aunque Lewis ya rompió el silencio, aún quedan muchas incógnitas en el aire ¿Qué va a pasar con Carlos Sainz? ¿Quién va a ocupar el asiento libre en Mercedes? ¿Quién va a ser el piloto número uno en Ferrari? preguntas de las poco a poco tendremos respuesta.

Te puede interesar