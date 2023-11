Lo que necesitas saber: Lewis Hamilton renovó con Mercedes hasta agosto de 2023, pues antes de eso sondeó equipos para salir. Buscó a Ferrari, pero a principios de año preguntó si había interés de parte de Red Bull

Los rumores en la Fórmula 1, como en cualquier deporte, tienen un trasfondo por más que no sucedan nunca. Lo de que Checo Pérez deje Red Bull y que Lewis Hamilton se fuera a Ferrari no fue de a gratis. ¡Lewis Hamilton intentó correr para Red Bull y lo rechazaron!

Oh sí, el piloto británico quiso ser piloto de Red Bull, y preguntó a principios de 2023 si de pura casualidad la escudería austriaca no andaba buscando un campeón del mundo para correr junto a Max Verstappen, otro campeón del mundo. La respuesta fue no.

Horner revela que Lewis Hamilton buscó a Red Bull para ser su piloto

Fue nada menos que el jefe de Red Bull, Chris Horner, quien destapó los secretitos de Lewis Hamilton. Aunque a mediados de año renovó con Mercedes y salió a decir que no tenía intención de irse y cosas así, en realidad sí buscó alternativas.

A principios de 2023, el británico tuvo conversaciones con Red Bull. Tal cual preguntó si no tenían interés en “ficharlo” en lugar de Checo Pérez. ¿Te imaginas lo que hubiera sido ver juntos a Verstappen y a Hamilton este año?

Seguro pensaste lo mismo que nosotros: imposible verlos juntos porque ambos son material para ser No. 1 en su equipo. La lucha de egos y estrategias hubiera sido un verdadero problema para los Toros Rojos. Si de por sí lo fue con Checo, imagina nomás una dupla Verstappen-Hamilton.

En fin, la respuesta de Red Bull a Hamilton fue que “no, gracias”. Horner reveló que están muy contentos con Checo Pérez (y cómo no siendo subcampeón), por lo que agradecieron el interés, pero rechazaron al 7 veces campeón.

“Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis. A principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés. Pero no puedo imaginarme a Max y Lewis juntos. La dinámica no sería la correcta. Estamos 100 por ciento satisfechos con lo que tenemos”, reveló Horner al Daily Mail.

Y no es la primera vez que Hamilton quiere correr para Red Bull

Ante la negativa de Red Bull, Lewis tuvo pláticas después con Ferrari, pero tampoco se dio. Al final renovó con Mercedes para 2024 y 2025.

Pero ojo, porque este 2023 no fue la primera vez que Hamilton intentó ser piloto de la escudería austriaca. Alguna vez te contamos por acá que el británico también anduvo insiste e insiste entre 2010 y 2013, pero esa fue la época de un tal Sebastian Vettel. Y lo mismo, no querían a dos pilotos No. 1, por lo que tampoco lo dejaron entrar.

De hecho, Horner le buscó entonces acomodo en una escudería donde pensó que no sería competidor fuerte para ellos y así fue como llegó a Mercedes. Obviamente ese plan falló porque al siguiente año comenzó la era de Hamilton.

