La frustración de Lewis Hamilton al ver el auto de Mercedes por primera vez: "Todos necesitamos una patada"

Una de las grandes decepciones de la temporada en el inicio de la Fórmula 1 2023, fue el rendimiento de Mercedes, incapaz incluso de competir con el lesionado Lance Stroll y su Aston Martin, en el Gran Premio de Bahréin, por lo cual hay una gran decepción en el equipo, a tal grado que Toto Wolff se rindió y aseguró que su auto puede ir directo a la basura. Lewis Hamilton, después, indicó que el equipo lo había ignorado a la hora de diseñar el modelo del 2023.

Previo al Gran Premio de Arabia no se esperan grandes mejoras en la escudería alemana, que fue superado casi por un minuto por el RB19 de Max Verstappen y recordó la decepción que significó ver por primera vez el W14, pues lucía muy diferente al de Red Bull y Ferrari.

Lewis Hamilton quedó fuera del podio en Bahréin / Getty Images

Lewis Hamilton se decepcionó al ver el nuevo auto de Mercedes

A diferencia de estos equipos, el W14 de Mercedes cuenta con unos pontones muy pequeños, que no dan rendimiento para competir por el podio, por lo cual se espera un nuevo diseño en algún punto de la temporada, así que los ingenieros de Mercedes tienen muchos trabajo.

“Sabía que no estábamos en el lugar correcto. Cuando vi el auto por primera vez, todavía se veía muy diferente a los de nuestros competidores. Siempre es estresante en ese momento, aunque se veía bien, no me importa de qué color sea siempre y cuando sea rápido, y con suerte lo moldearemos en un auto ganador en algún momento” , dijo el piloto británico, de acuerdo con racingnews.

Mercedes no compitió con Aston Martin / Getty Images

Hamilton no dejará a Mercedes a pesar de los pesares

Como sucedió en la temporada 2022, Hamilton espera que la escudería pueda corregir el camino y pueda entregar un auto competitivo considerado la experiencia del mismo equipo, y de paso descartó cualquier rumor que lo coloca fuera de Mercedes.

“No pierdes de repente la capacidad de construir grandes autos, es solo que no estamos donde necesitamos estar y donde queremos estar. Todavía creo al 100% en este equipo. Es mi familia y he estado aquí mucho tiempo, así que no planeo ir a ningún otro lado, pero todos necesitamos una patada, todos necesitamos seguir”, indicó.

Foto: Getty

Mercedes terminó tercero en el campeonato de constructores en 2022 y en 2023 pelea por refrendar ese tercer lugar con Aston Martin, equipo que utiliza el mismo motor y que encontró la forma de construir un auto competitivo.