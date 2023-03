El Gran Premio de Bahrein dejó destrozado por completo a Toto Wolff y a todo Mercedes, incapaz de competirle o incluso incomodar a Red Bull. Tampoco fue rival para Ferrari y fue superado por el Aston Martin de Fernando Alonso. George Russell, incluso fue derrotado por Lance Stroll, también de Aston Martin, pese a que el piloto canadiense condujo con graves lesiones en los brazos y manos.

Lewis Hamilton terminó en el quinto lugar, con más de 50 segundos de diferencia respecto al Red Bull de Max Verstappen y George Russell se acercó al minuto de diferencia, al terminar séptimo, por lo cual Mercedes se convirtió en una de las decepciones del arranque de la temporada, cuando se esperaba que volviera a competir con Red Bull.

Mercedes decepcionó en el GP de Bahréin / Getty Images

El auto de Mercedes no sirve, según Toto Wolff

Por ello, en Mercedes se plantean realizar ajustes en los autos, algo que Toto Wolff confirmó, de acuerdo con ESPN. “Podemos tirar nuestro coche a la basura. Un equipo está muy por delante del resto… ni siquiera tienen degradación”, dijo el austriaco.

Wolff adelantó que unos de los principales cambios que veremos en las próximas carreras será en el diseño de los pontones, lo cuales serán más grandes o robustos, como los que tiene Red Bull y recordó que en la temporada pasada ganaron potencia y velocidad con pontones más delgados. ”Por ese motivo seguimos con este concepto. Ahora iniciamos una nueva temporada y vemos que de repente no funciona nada”, dijo.

Toto Wolff, quien suele llamar la atención por sus arrebatos, se unió a las declaraciones de George Russell al asegurar que Red Bull se llevará todas las carreras de la actual temporada, por lo cual de plano ya tiró la toalla. “Después del primer Gran Premio, también creo que ganarán todas las carreras este año. Es verdad que dije que volveremos a ganar títulos, pero no en este año, este ya no va a funcionar”, tsss.

Toto Wolff quiere reestructurar el auto de Mercedes / Reuters

Que dice Hamilton que no le hicieron caso en Mercedes

Se dice que será hasta la quinta carrera cuando veamos el nuevo diseño de Mercedes, y para ese entonces pareciera que será demasiado tarde para entrar a la pelea (si es que hay pelea) con Red Bull, pero todo esto se pudo haber evitado si en Mercedes le hubieran hecho caso a Lewis Hamilton, quien aseguró que no lo escucharon al momento de diseñar el monoplaza actual.

“He conducido tantos autos en mi vida, así que sé lo que necesita un auto y lo que no. Y creo que realmente se trata de responsabilidad, se trata de reconocer y decir ‘sí, sabes qué, no te escuchamos y tenemos que trabajar’”, mencionó el británico, quien no gana una carrera desde noviembre de 2021.

Los pontones del Mercedes son delgados y cortos / Getty Images

“Tenemos varios campeonatos mundiales, pero simplemente no lo hicieron bien esta vez, y no lo hicieron bien el año pasado, pero eso no significa que no podamos hacerlo bien en el futuro”, dijo el británico.

Mercedes terminó tercero en el campeonato de constructores del 2022 y si no se pone las pilas, bien podría andar peleado entre el cuarto y quinto lugar para la temporada 2023, por ello los ajustes son sumamente importantes para Toto Wolff y compañía.