Todos estamos de acuerdo en que Liam Lawson se está ganando su lugar en la F1 ¿Verdad? Y no como piloto de reserva, como titular, pues en tan solo tres carreras sumó sus primeros dos puntos en el ‘Gran Circo’, mucho más de lo que logró Nyck De Vries en diez participaciones y Daniel Ricciardo en dos con todo y su experiencia.

En Singapur, Lawson tuvo un fin de semana redondo. En la Qualy dejó fuera a Max Verstappen de la Q3 y por si fuera poco, en la carrera terminó en el noveno lugar, un resultado que le sabe a gloria al sustituto, del sustituto que ha empezado a destacar más que el piloto titular de AlphaTauri.

Liam Lawson se subió al AlphaTauri, el peor coche de la parrilla, en el Gran Premio de Países Bajos tras la fractura de Daniel Ricciardo durante las Prácticas Libres y en su primera participación terminó en décimo tercer lugar, dos por delante de Yuki Tsunoda.

En el GP de Italia de nueva cuenta el neozelandés se impuso a Yuki, quien ha tenido toda la temporada para adaptarse el coche, con todo y eso fue vencido por el ‘novato’ en su segunda aparición, pues mientras el japonés tuvo que abandonar la carrera, Liam finalizó en el onceavo sitio.

“Es muy raro que tengas la oportunidad de pilotar en Fórmula 1 y yo la tengo, así que hay que aprovecharla al máximo. Ahora que lo he probado (la F1), definitivamente es algo de lo que me he enamorado y no creo que pueda conformarme con nada menos que pilotar a tiempo completo“

Liam Lawson sobre sus aspiraciones en la F1