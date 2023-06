Helmut Marko anda con todo, y no, está vez no habló en contra de Checo Pérez, se fue directo contra Nyck De Vries y sus pobres resultados en la actual temporada. El asesor de Red Bull Racing reveló que fue Cristian Horner el que no veía con buenos ojos el ‘fichaje’ de Nyck y ¿Qué creen? Horner tenía la razón.

Después de ocho carreras el neerlandés no ha logrado sumar ni un solo punto a diferencia de su compañero, Yuki Tsunoda, quien con todo y sus corajes lleva dos puntotes, algo que evidentemente pone en riesgo su continuidad en la F1.

Yuki Tsunoda / @AlphaTauriF1

¿Qué dijo Christian Horner sobre Nyck?

La llegada de Nyck De Vries a AlphaTauri para la temporada 2023 dividió opiniones al interior de Red Bull Racing, pues mientras Helmut Marko, asesor del equipo, le dio su bendición a la ‘nueva promesa’ de la F1, Christian Horner, jefe de la escudería austríaca, no estuvo convencido de su contratación.

“Él (Christian Horner) no era fanático de Nyck de Vries” Helmut Marko para Inside Line F1

¿Cómo le ha ido a Nyck De Vries en el 2023?

Si hay algo que ha demostrado Nyck en la temporada es su ‘constancia’… en quedar lejos de zona de puntos, pues hasta ahora su mejor resultado es un doceavo lugar en el Gran Premio de Mónaco.

Gran Premio Resultado Puntos Bahréin 14º lugar 0 pts Arabia Saudita 14º lugar 0 pts Australia Abandono 0 pts Azerbaiyán Abandono 0 pts Miami 18º lugar 0 pts Mónaco 12º lugar 0 pts España 14º lugar 0 pts Canadá 18 º lugar 0 pts

No es que Nyck tenga el mejor coche de la parrilla, por el contrario, es uno de los más ‘modestos’, pero con todo y todo Helmut tenía puestas su esperanzas en él para que en algún futuro se pudiera convertir en el compañero de Max Verstappen, aunque ese sueño ya se le esfumó.

Nyck de Vries / Fotografía Getty Images

Sus malos resultados le dan la razón a Horner. La realidad de AlphaTauri pudo ser distinta Mick Schumacher al volante, quien era otro candidato a ocupar el asiento, aunque el ‘mini káiser’ no convenció a Helmut por su pasado con Ferrari.

“AlphaTauri es un equipo junior. De Vries es diferente a Schumacher en que solo tuvo una carrera, muy exitosa en Monza, por lo que podría encajar en nuestra filosofía. Pero no, así que puedo decir que en este momento parece que Horner tenía razón“ Helmut Marko, asesor de Red Bull

En Italia Nyck convenció a Helmut Marko

En la temporada 2022, días antes del GP de Italia, Alex Albon sufrió de una apendicitis, que lo dejó fuera de la carrera, Nyck, piloto de reserva tomó su lugar y se encargó de llevar al Williams al noveno lugar, aprovechó al máximo su oportunidad, aunque terminó con los brazos más que cansados que no pudo ni salir del coche.

Nyck De Vries. y Helmut Marko /Getty Images

Resultado que llamó la atención de Helmut Marko, quien vió en De Vries una posible joya de su academia, tanto así que se lo llevó a AlphaTauri, para pulirlo antes del gran salto, pero todo se derrumbó y el tiempo le dio la razón a Horner.

Otro candidato para suplir a Checo Pérez

Al inicio de la temporada se habló que Nyck podría ocupar el lugar de Checo Pérez en Red Bull, pero esos rumores se han terminado por esfumar, pues el neerlandés no logró dar el ancho en AlphaTauri, por lo que el asiento del mexicano luce imposible para él.

Esta vez Helmut no dijo nada que no sea verdad, ni fue mala onda, como es su costumbre, solo confirmó que el bueno para elegir a los pilotos es Horner y no podría ser de otra manera, él le dio la oportunidad a Checo en Red Bull.