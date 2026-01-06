Lo que necesitas saber: Liam Rosenior tiene contrato con el Chelsea hasta el 2032.

Liam Rosenior será el nuevo entrenador del Chelsea. Su objetivo será asegurar la participación del equipo en la Champions League de la siguiente temporada, por lo que tendrá que cerrar la Premier League en el cuarto lugar o mejor.

Rosenior tomará el lugar que dejó vacante Enzo Maresca, quien con todo y que ganó la Europa League y el Mundial de Clubes, se quedó fuera del club, en gran parte por sus problemas internos con la directiva.

Puede que no les suene tanto el nombre de Liam Rosenior, y eso se debe a que no tiene un amplió recorrido como entrenador, aunque ya tuvo la oportunidad de trabajar codo a codo con Wayne Rooney.

Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea / Fotografía @ChelseaFC

¿Quién es Liam Rosenior?

Liam Rosenior nació en Londres, Inglaterra el 9 de septiembre del 1984, aunque también cuenta con la nacionalidad sierraleonesa. Jugó como defensa para el Hull City, Brighton, Ipswich y Fulham, entre otros.

En el 2018 se retiro como jugador y ese mismo año, después de una breve temporada como comentarista, inició su formación como director técnico. Arrancó su carrera oficialmente como entrenador asistente de Brighton.

En el 2019 llegó al Derby County, donde coincidió y se ganó la confianza de Wayne Rooney, exestrella del Manchester United, tanto así que durante ese tiempo, participó como asistente en 73 partidos.

Rooney dijo que Rosenior “Ha tomado riesgos, y con suerte eso dará frutos porque creo que es tan buen entrenador como con los que he trabajado.”

Su prueba de fuego llegó en el 2021, cuando asumió el mando completo del Hull City, sus resultados fueron lo suficientemente buenos que fue contratado por el Estrasburgo FC de Francia, equipo hermano del Chelsea.

Fotografía chelseafc.com

Y si bien, su recorrido es poco, su conocimiento en el futbol y estrategias de juego parecen ser tan buenas que podríamos estar ante la próxima gran revelación… o en el próximo entrenador despedido por el Chelsea (esperemos que sea la primera).

N° Equipo Puesto Periodo 1° Brighton Sub 23 Entrenador asistente Agosto 2018 – Julio 2019 2° Derby Formador individual Julio 2019 – Enero 2021 3° Derby Entrenador asistente

Entrenador interino Enero 2021 – Septiembre 2021 4° Hull City Entrenador Noviembre 2021 – Junio 2024 5° Estrasburgo Entrenador Julio 2024 – Enero 2026 6° Chelsea Entrenador Enero 2026 – ?

¿Cuánto le duran los entrenadores al Chelsea?

Algo pasa en el Chelsea que la directiva ya no le apuesta a proyectos largos. El último entrenador que duró más de dos años en el puesto fue Antonio Conte entre el 2016 y 2018. Desde entonces han desfilado ocho entrenadores, pero ninguno ha logrado igualar el tiempo de Conte.

Veremos qué tan bien le va a Liam con los ‘Blues’ y sobre todo, si logra quedarse al menos dos años en el cargo, aunque los números de sus antecesores no son muy alentadores.