Lo que necesitas saber: Antonio Conte fue el último entrenador en el Chelsea que duró más de dos años en el cargo.

Enzo Maresca inició el 2026 con el pie izquierdo. El Chelsea anunció su salida del club en pleno 1 de enero. Con todo y que ganó el Mundial de Clubes y la Conference League en el 2025, no se salvó de ser despedido.

Y seguro se preguntan ¿Por qué? La falta de victorias en la Premier League, salir de puestos de Champions y los problemas con la directiva, era casi imposible salvar el puesto.

Desde diciembre, Maresca ya había demostrado su descontento con la directiva, y los rumores de sus salida comenzaron a crecer.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea / Fotografía @ChelseaFC

Chelsea despide a Enzo Maresca

El primer bombazo del año lo dio el Chelsea con el despido de Enzo Maresca, después de 18 meses en el cargo y con un contrato que tenía vigencia hasta el 2029, pero que no pudo cumplir.

Aunque el club reconoce los dos campeonatos que Enzo entregó al equipo, también aseguran que lo mejor para ambas partes es separarse. Sobre todo, para amarrar la clasificación a la Champions League de la siguiente temporada, que es el objetivo principal del club.

“Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución”.

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada“. Se lee en el comunicado del Chelsea.

Chelsea campeón del Mundial de Clubes 2025 / Fotografía fifa.com

Los problemas entre Maresca y el Chelsea

El Chelsea y Enzo Maresca no la pasaron nada bien en diciembre. Solo consiguieron 2 victorias de las siete posibles en la Premier League. Esos resultados los hicieron caer al quinto lugar, fuera de puestos de Champions.

Enzo ya sentía la presión de la directiva y lo hizo público tras la victoria contra el Everton el 13 de diciembre, dijo que había vivido “Las peores 48 horas desde que llegué al club porque la gente no me apoyó ni a mí ni al equipo. Quiero mucho a la afición y estamos muy contentos con ella”

Un claro mensaje a la directiva que, claramente no fue bien recibido y la tensión se volvió más fuerte hasta que se confirmó su salida.

Los entrenadores no duran en el Chelsea

No es por darle la razón a Enzo Maresca, pero desde el 2018 el Chelsea no ha podido mantener en el cargo a un entrenador por más de dos años.

Antonio Conte fue el último entrenador en el Chelsea que duró más de dos años en el cargo, con un total de 742 días, entre julio del 2016 y julio del 2018. Maurizio Sarri llegó en julio del 2018 y se fue en junio del 2019, después de 351 días.

Frank Lampard tomó su lugar, pero apenas duró 571 días en el cargo. Thomas Tuchel fue su sucesor con 589 días al frente del equipo.

Graham Potter tomó su lugar, pero apenas duró 206 días en el cargo, menos de la mitad que su antecesor. Bruno Saltor fue interino durante dos días, luego fue la segunda oportunidad de Lampard, quién apenas sobrevivió 85 días. Mauricio Pochettino cumplió justo el año antes de la llegada de Maresca.