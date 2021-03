¿Y los doctores? Liga MX busca obtener vacunas para futbolistas y sus familias

Todavía falta aplicar dosis a gran parte del personal médico, peeero la Liga MX ya está haciendo su luchita por conseguir vacunas para sus futbolistas y familias, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios de COVID en los partidos.

Amaury Vergara, presidente de Chivas, reveló que este tema ha estado a discusión en diferentes reuniones. Aunque por ahora no hay nada garantizado, la intención es adquirir al menos 5 mil dosis que se administrarían en todas las categorías del futbol mexicano.

“Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a familiares. No tiene caso vacunar jugadores, se van a su casa y algún pariente o su pareja están contagiados. Eso podría detonar contagios en el futbol“, explicó el directivo en entrevista con Marca Claro.

La decisión no depende sólo de directivos como Mikel Arriola o los dueños de los equipos. En México no se permite la compra de vacunas al sector privado y el calendario de aplicación apenas va en los adultos mayores de 60 años de edad.

“Lo hemos hablado con el presidente (Arriola), creo que es una responsabilidad y una tarea de la presidencia de la Liga buscar ese acercamiento con las autoridades. Hasta el día de hoy sabemos que en México no se permite aún estas adquisiciones por parte del sector privado, pero estaremos al pendiente“, agregó Vergara.

El trabajo en equipo sería crucial

Además de explicar que la Liga MX busca miles de vacunas, Amaury Vergara destacó la importancia de trabajar junto a todos los clubes. Desde su punto de vista, de nada serviría conseguir las dosis por su cuenta y sólo vacunar a quienes trabajan en el Guadalajara.

“Debemos hacerlo todos en conjunto, si no, no tiene caso. Si existe oportunidad y lo permite el gobierno, por supuesto que levantaremos la mano. Si no, esperaremos el turno que nos toque conforme al plan de vacunación“, agregó.

La llegada de la pandemia de COVID-19 a México acaba de cumplir un año y hasta ahora, el manejo de la Liga MX no convence a todos. En medio de una crisis que golpeó al mundo entero, se han registrado más de 430 casos y estadios como el Victoria, el Kraken y el Olímpico Benito Juárez abren sus puertas.

Sin embargo, no todos los contagios están registrados en la página de la Liga MX o sus clubes e independientemente del momento en el que se concreten, las vacunas serán un gran respiro para esta industria.