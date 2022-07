El gol que no vieron en TUDN, la expulsión de Camilo Vargas y los memes de jornada 4 de la Liga MX

La Liga MX vivió una semana especial, tras la llegada de Dani Alves a los Pumas, cuando muchos, incluidos aficionados de Pumas, pensamos que esa operación no se iba a dar, pero después de cuatro jornadas, los felinos ya tienen plantel completo.

La cuarta jornada se puso en marcha desde el miércoles, con el partido entre León y Chivas, que sufre con la producción goleadora y eso afecta directamente al torneo, que llegó a tres empates sin goles. A lo largo del fin de semana se marcaron 17 goles, una cifra relativamente baja, y es que seis equipos se quedaron sin gol en esta fecha.

Local Marcador Visitante León 0-0 Chivas Querétaro 0-3 Monterrey Mazatlán 1-1 A. De San Luis Necaxa 1-0 Juárez Toluca 2-1 Santos Cruz Azul 2-2 Puebla Tijuana 2-0 América Tigres 2-0 Atlas Pachuca 0-0 Pumas

¿Los últimos goles del ‘Chaquito’ en México?

Al parecer las cosas están muy avanzadas entre Cruz Azul y Feyenoord para cerrar el fichaje de Santiago Giménez, quien ha tenido un inicio goleador espectacular, con cinco tantos en cuatro juegos.

‘Chaquito’ hizo un doblete con el que Cruz Azul empató 2-2 ante Puebla y al final del juego dejó la moneda en el aire sobre su futuro en la Liga MX.

“Ni afuera voy a dejar de defender a este club a muerte, todavía no hay nada seguro, por lo tanto estoy aquí me voy a partir la madre aquí. Hay posibilidades que este haya sido mi último partido en Cruz Azul. Es el club al que amo y me pone triste salir, pero así son los sueños y los riesgos. La liga holandesa es una gran liga y espero que me vaya bien”, dijo el ‘Bebote’.

La caída del Águila en Liga MX

El América de Fernando Ortiz tiene la particularidad de perder con la cara en alto ante Manchester City y a los tres días quedar con el rabo entre las patas ante los Xolos de Tijuana.

El mismo Henry Martín que quebró cinturas ante los Citizens, fue suplente ante el equipo de la frontera (tal vez porque le arrebató un plumón a un niño para que De Bruyne le firmara la playera) y desde la banca vio los goles Lisandro López y Joaquín Montecinos.

La expulsión de Camilo Vargas

La Liga Orlegi no tuvo un buen fin de semana, pues Santos cayó ante Toluca sin meter las manos y el bicampeón, Atlas, hizo lo mismo, pero contra Tigres y para la quinta jornada no contará con su mejor jugador, el portero chileno Camilo Vargas.

El arquero dejó a los rojinegros con uno menos desde el minuto cinco después de hacer un atajadón a Gignac… aunque ese atajadón fue fuera del área, por lo cual el andino se fue a las regaderas.

El gol que no vieron en TUDN

A lo largo del fin de semana sólo pudimos ver dos partidos por televisión abierta, esto significa que cada vez vemos menos futbol mexicano tras la repartición de partidos las nacientes plataforma de streaming, y por lo tanto, vemos menos goles.

La cosa es que en uno de esos partidos que fueron por televisión abierta, a los de TUDN se les pasó el gol de Santos ante Toluca porque se quedaron viendo una repetición. “Hay gol, hay gol”, alertó Marc Crosas.

En defensa de TUDN, quedó la confusión de un fuera de lugar que sólo el abanderado vio, por lo cual levantó la bandera para anular el tanto en un principio, aunque el VAR le sacó las papas del fuego.

Que pasen los memes

