La Liguilla está por comenzar y por eso hoy recordamos a todos aquellos famosos que en algún punto de su vida vistieron la piel de un equipo de la Liga MX.

Desde rockstars hasta leyendas del deporte… Aquí te dejamos la lista de aficionados de lujo que tienen los equipos finalistas de la Liga MX:

Rob Schneider y Adam Sandler: Incomparables

Dos de los fanáticos más importantes de la Liga MX son los comediantes y actores Rob Schneider y Adam Sandler, quienes en más de una ocasión se han puesto el jersey de los Tigres de la UANL.

De hecho, Rob Schneider participó en campañas publicitarias del equipo regio, conoce en persona a todos los jugadores y cada Liguilla expresa su apoyo a los felinos.

Foto: Especial

Aunque eso sí… El intérprete de Gigoló por Accidente también cometió algunos resbalones en su pasado:

Leonardo DiCaprio lagunero

Una de las fotos más virales entre la fanaticada futbolera es la de Leonardo DiCaprio con un jersey clásico del Santos Laguna que utilizó por allá de 1996.

Resulta y resalta que el protagonista de Killers of the Flower Moon se encontraba en México para la grabación de una de las escenas de Titanic. Fue entonces cuando el actor mexicano Cheko Zaidman aprovechó la ocasión para que Leo posara con el jersey de su equipo favorito.

“Sabía que ni siquiera estaba enterado de qué equipo era esa playera y yo se la di de corazón. Se la puso y ya”, señaló el actor en 2014.

Foto: Santos Laguna

¡Aquí se notan las intenciones y la cara de pillo de Cheko!

Por si fuera poco, Rod Stewart también llegó a vestir los colores del Santos Laguna. Aquí el músico británico de 78 años con el jersey de los Guerreros y el número de nuestro querido Oribe Peralta.

Foto: Santos Laguna

Diego Armando Maradona, Maria Sharapova y James Hetfield se pusieron la de Rayados

Debes saber que Tigres no representa a todo el norte de México en cuanto a seguidores. El equipo de Rayados también cuenta con una historia de famosos que se pusieron la playera del Monterrey como la tenista Maria Sharapova para la final del Apertura 2010 contra Santos Laguna.

Pero sin duda, la más imporante es aquella fotografía —tomada a las 3 de la mañana— donde aparece nada más y nada menos que Diego Armando Maradona con el jersey de La Pandilla.

Foto: Rayados

¡Sin duda los regiomontanos son uno de los equipos más rayados respecto a su fanaticada!

Los músicos —y Ronaldo— respaldan a Chivas

Morrissey: ¿Un Chivahermano más?

Es bien sabido que Morrissey mantiene una estrecha relación con el futbol y en especial con el Manchester United. El equipo de sus amores al que incluso le escribió una canción para recordar la trágica muerte de 18 futbolistas de los Red Devils.

No obstante, allá por 2009 se volvió viral la fotografía de Morrissey no solo con el jersey sino con toooda la equipación del equipo de Chivas USA para un toquín que quedó grabado en la memoria rojiblanca a pesar de no tratarse del uniforme oficial del equipo tapatío.

Foto: Especial

Esta no fue la única vez que se le vio con la playera rojiblanca y aunque mucha afición de Chivas valoró el gesto del británico, lo cierto es que el corazón de Morrissey siempre será del Manchester United.

Como dato curioso y por sorprendente que parezca, la presentación de Moz vestido de Chivahermano no fue en México sino en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

Vampire Weekend

Durante el video de Cousins, Vampire Weekend —para ser más precisos, Chris Thompson— sacó una playera retro de las Chivas que quedó inmortalizada para siempre en todo el mundo.

Por si fuera poco, este rolón formó parte del soundtrack del icónico PES 2011 que nos regaló horas de alegría durante nuestra infancia… ¡Qué nostalgia!

O Fenómeno

Por último, el mítico Ronaldo Nazario le envió un mensajito a Alexis Vega luego de recibir un jersey de la Selección Mexicana con el número del delantero de las Chivas.

Ronaldo agradeció el regalo de Alexis Vega. pic.twitter.com/TjIa1KLjAc — Andre Marín (@andremarinpuig) November 26, 2023

¿Qué otro famoso recuerdas que vistió alguna playera de los equipos que hoy están en la fase final de la Liga MX?

