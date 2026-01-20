Lo que necesitas saber: Tigres Femenil se mantiene como favorita para ganar el título luego del mercado de fichajes

Se juega el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, y como cada torneo, las emociones se viven jornada a jornada. Acá somos muy fans del futbol femenino de nuestro país y por eso te compartimos la agenda completa de los partidos para seguirle el paso a tu equipo.

Y es que este torneo promete ser de los más emocionantes hasta ahora, con las Amazonas defendiendo su título, América en plan grande llenándose de refuerzos, Rayadas en busca de volver a los primeros planos, y equipos que pueden dar la campanada como Toluca o Cruz Azul.

Foto: Liga BBVA MX Femenil (Facebook)

¿Dónde ver la Jornada 4 de la Liga MX Femenil?

Pero vamos sin tanto preámbulo con la agenda de partidos. Ya vamos en la Jornada 4 y nos esperan duelos como Toluca vs Tigres, donde veremos si las Diablas son de verdad, pues marchan como sublíderes generales, o si las felinas retoman el camino del triunfo y escalan en la tabla.

Lo mejor de la Liga MX Femenil, a diferencia de la varonil (de la que también tenemos agenda), es que acá tenemos FutFem Donde Sea, la opción para ver casi todos los partidos del torneo a través de las diferentes plataformas de la Liga MX Femenil completamente gratis: Su canal de Youtube y por Facebook Live.

Partido Fecha y Hora Dónde ver Pachuca vs Puebla Martes 20 de enero

19:00 horas Fox One

Tubi San Luis vs América Martes 20 de enero

20:00 horas ESPN Tijuana vs Juárez Martes 20 de enero

21:00 horas Tubi

Fox One Necaxa vs Pumas Miércoles 21 de enero

18:00 horas Youtube de la Liga

ViX Toluca vs Tigres Miércoles 21 de enero

18:00 horas Youtube de la Liga

ViX Santos vs León Miércoles 21 de enero

19:00 horas Fox One Chivas vs Querétaro Miércoles 21 de enero

19:00 horas Amazon Prime

Tubi

Fox One Monterrey vs Cruz Azul Miércoles 21 de enero

20:00 horas Youtube de la Liga

ViX Mazatlán vs Atlas Miércoles 21 de enero

21:00 horas Fox One

Tubi

El Clausura 2026 tiene un sólo objetivo: ¿Podrán quitarle la corona a Tigres Femenil?

No hay más. Tigres Femenil parte como clara favorita para volver a ser campeona de la Liga MX Femenil. Aunque otros equipos como América o Chivas se reforzaron muy bien, Tigres mantiene el plantel que las llevó a coronarse el torneo pasado, además de sumar a grandes jugadoras como Myra Delgadillo, Ilana Izquierdo o la seleccionada brasileña Mariza Nascimento, campeona de la Copa América el año pasado.

Foto: MexSport

La única baja importante que sufrieron fue la de Cristina Ferral, quien llegó al Rebaño; pero hasta no verlas caer, ellas son las favoritas para ganar el campeonato.

Y sí, igual y nos espera una repetición más de la final pasada, pues América se reforzó con muchas caras nuevas como Geyse Ferreira, Xcaret Pineda, Isa Haas (que lamentablemente ya se lesionó), Giana Riley y Julie López.