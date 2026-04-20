Lo que necesitas saber: El caso fue desde septiembre del 2025, cuando las autoridades localizaron restos humanos en un estado de descomposición avanzado dentro de un Tesla y que aparece registrado a nombre del artista.

Unos días después de que el cantante D4vd fuera detenido por el asesinato en primer grado por la muerte de Celes Rivas Hernández, de 14 años, las autoridades lo acusaron formalmente… y de ser condenado culpable, podría recibir la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Y es que el famoso cantante estadounidense D4vd fue arrestado bajo sospecha de desvivir a una adolescente desaparecida desde el año pasado, según informes de la policía.

La estrella de TikTok, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, ya fue acusado formalmente por la Fiscalía por asesinato en primer grado, relaciones sexuales con una menor y mutilar un cadáver.

Foto: @d4vddd

El hallazgo del cuerpo fue lo que detonó la investigación

El caso fue desde septiembre del 2025, cuando las autoridades localizaron restos humanos en un estado de descomposición avanzado dentro de un Tesla y que aparece registrado a nombre del artista.

El auto estuvo estacionado por varios días en la vía pública por Los Ángeles, hasta que fue remolcado a un depósito municipal. Ahí fue donde varios trabajadores pudieron percatarse por el olor, lo que dio con el hallazgo del cuerpo al interior del Tesla.

De acuerdo a varios informes, el Tesla no presentaba ningún reporte de robo, por lo que se vinculó directamente con el cantante.

Las autoridades confirmaron que la víctima era Celeste Rivas Hernández, una adolescente hispana de 15 años de edad, que se había reportado desaparecida desde 2024 en Lake Elsinore, California.

Meses de investigación

Luego de que dieran con el Tesla en septiembre del 2025, durante este periodo, el artista se mantuvo bajo investigación, mientras las autoridades evaluaban los elementos disponibles para determinar posibles cargos.

Fue hasta el 16 de abril del 2026 que se dio con la detención del cantante, aún no han detallado públicamente las pruebas que dirigieron al arresto.

Cuatro días después de ser acusado, las autoridades informaron que D4vd fue acusado formalmente por asesinato en primer grado con agravantes por “actos sexuales obscenos y lascivos con una persona menor de 14 años, así como la mutilación de un cadáver”.

Ahora, que ya se conocen sus cargos, lo que más ha hecho ruido de toda la situación es que de ser declarado culpable, D4vd podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y hasta la pena de muerte.

Habrá que estar pendientes a toda la investigación y el caso en su contra, pues de momento el cantante se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza.