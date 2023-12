Lo que necesitas saber: Mazatlán solo pudo ganar un partido en todo el 2023

La Liga MX Femenil cierra el 2023 en medio de un escándalo tras los señalamientos de jugadoras, exjugadoras y entrenadoras del Necaxa hacia el estratega, Jorge Gómez, por acoso sexual y abuso de poder, situación que el club aseguró que investigaría de manera interna, lo cual ha ensombrecido el plano deportivo de un año importante para algunos proyectos, como el de Pachuca, Juárez y sobre todo el del América.

América y Tigres se repartieron los campeonatos del torneo mexicano, que en el primer semestre impuso un nuevo récord de asistencia en México, cuando el Ame ingresó a 58 mil 156 aficionados para la final contra Pachuca.

América, la nueva segunda fuerza de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil tuvo hasta hace unos meses a Tigres y Rayadas como las principales fuerzas, sin embargo en 2023 América desbancó a Monterrey y se le puso al tú por tú a Tigres. A lo largo del año, el Ame perdió sólo cinco partidos de temporada regular y registró 79 puntos en el año, tres menos que Tigres y dos más que Monterrey.

Además disputaron las dos finales del año. La primera la ganó con contundencia sobre Pachuca, en el Estadio Azteca, mientras que en la segunda cayó 3-0 frente a Tigres.

Las Águilas invirtieron fuerte en 2023 prácticamente en todas sus líneas. Trajeron de regreso a Sarah Luebbert y ficharon a la francesa Kheria Hamraoui, quien fue la bomba del 2023, pero además se llevaron a Miah Zuazua (ex de Juárez) y a la ‘Joyita’ Aylin Aviléz (ex de Rayadas) y no descarten que para 2024 siga invirtiendo fuerte hasta consolidarse como la primera fuerza de la Liga MX Femenil.

Pachuca y Juárez, equipos que piden un lugar

La Liga MX Femenil es una liga de cuatro equipos, al menos en cuanto a títulos se refiere, pues todos los campeonatos se han repartido entre Tigres, Monterrey, América y Chivas, que son los equipos que más en serio se han tomando el torneo.

Sin embargo, el 2023 nos dejó una grata sorpresa con Pachuca, que desde hace un par de torneos ha invertido en la construcción de un equipo sólido, tras los fichajes de Charlyn Corral, Jennifer Hermoso y Marta Cox. El premio para las Tuzas fue llegar a la final del Clausura 2023 aunque después padecieron en el Apertura 2023 con las bajas de sus jugadoras mundialistas.

La otra sorpresa fue Juárez, que viene trabajando en un buen proyecto y fueron protagonistas del Clausura 2023 a tal grado ser líderes, sin embargo, conforme avanzó el torneo perdió fuerza y fue presa fácil en liguilla. Para el Apertura 2023 fue desarmado y perdió tanto a su mejor jugadora mexicana, Miah Zuazua como a la líder del proyecto, la estratega Milagros Martínez, pero ojo que en Juárez van en serio con el equipo femenil para 2024.

Nuevas promesas en la portería

A lo largo del 2023 vimos debutar a tres arqueras que dejaron gratas sensaciones tanto por la forma de defender su arco, pero principalmente por ser menores de edad, de modo que les queda un largo camino.

La primera de ellas es Mariángela Medina, quien a los 17 años sustituyó dos partidos a Ceci Santiago y en ambos dejó el arco en cero. También debutó a los 17 años Mariana Amezcua, en el arco de Puebla, tras la suspensión de Karla Morales. En sus dos partidos dejó en cero a León, pero recibió dos ante Atlético de San Luis.

Natalia Acuña no es menor de edad, tiene 21 años, pero dejó buenas impresiones en los tres partidos que sustituyó a Renata Masciarelli y dejó su arco en cero ante Cruz Azul, recibió uno ante Toluca y dos contra Monterrey, pero en el caso de las tres arqueras debutantes, ninguna perdió partidos.

¿La Liga MX Femenil está hecha para 18 equipos?

Tenemos cuatro equipos que por lo general juegan semifinales cada torneo (Tigres, Monterrey, América y Chivas), tres equipos que evolucionan y se desarrollan bien (Pachuca, Juárez y Tijuana), pero hay otros clubes que no muestran interés en la Liga MX Femenil y que de plano no compiten.

Estamos hablando de Mazatlán, Santos y Necaxa, que apenas suman puntos en el torneo. Mazatlán sólo ganó un partido en el 2023 y empató en tres juegos para cerrar el año con seis unidades. Necaxa fue penúltimo y antepenúltimo en los torneos, y consiguió 14 puntos.

Santos logró 17 puntos en el primer semestre para después ser desmantelado y sólo pudo hacer cinco unidades en el Apertura 2023. El club lagunero quedó sin pies ni cabeza.

¿La Liga MX Femenil es una liga modelo?

Si bien hay aspectos positivos en la Liga MX Femenil, como los debuts, la forma en la cual los equipos grandes invierten y poco a poco se suman clubes a este interés por competir, hay otros aspectos que dejan mucho que desear, como el acoso sexual y abuso de poder que reveló Proceso dentro del Necaxa, donde la titularidad de las jugadoras queda condicionada a la asistencia de fiestas en el departamento del entrenador, Jorge Gómez.

Al finalizar el torneo Apertura 2023 la Liga MX Femenil se opuso a una propuesta de ley, que obligaría a que los equipos ofrezcan un salario digno a las futbolistas. La liga argumentó que imponer un salario mínimo pondría en riesgo la continuidad de la Liga MX Femenil, donde hay muchos casos en los que se paga menos de cinco mil pesos al mes.

Otro aspecto que se dio a conocer es que Necaxa no tenía uniformes para las jugadoras. Cada futbolista tiene sólo una playera y un short y cuando se retiró un patrocinador, en lugar de optar por nuevas playeras, simplemente se colocaron parches para tapar al patrocinador.

Estos son sólo unos cuantos aspectos que ponen en duda el hecho de colocar a nuestro torneo femenil como una liga modelo.

