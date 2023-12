Lo que necesitas saber: Jorge Gómez, entrenador de Necaxa Femenil, dirigió antes al Puebla y trabajó en Selección Mexicana como preparador físico

Durante mucho tiempo el equipo Femenil de Necaxa ha estado más relacionado con temas extracancha que por el rendimiento deportivo. El club de Aguascalientes pasa de nochecita torneo en la Liga MX Femenil y suele ocupar los últimos lugares, cambia constantemente su plantel, que ha jugado con uniformes parchados o que fueron utilizados por categorías varoniles.

A esta mala imagen que ha dado Necaxa se le suma ahora el caso de Jorge Gómez, entrenador y director deportivo, quien ha sido señalado por la revista Proceso por acoso sexual, agresiones verbales y abuso de poder. La publicación recoge cinco testimonios de jugadoras, exjugadoras y la anterior auxiliar técnica de Gómez, Rosa Romero, quien dejó al club por el trato recibido por parte de Jorge.

Jorge Gómez trabajó en Puebla y Selección Mexicana

Gómez había trabajado anteriormente como preparador físico en la Selección Mexicana Femenil y fungió como estratega del Puebla Femenil, club en el que comenzó a invitar a jugadoras a su departamento para realizar fiestas con alcohol y habría condicionado la titularidad de futbolistas a acceder a estas ‘reuniones’ que muchas veces terminaban con relaciones sexuales. Esta misma práctica las ha llevado a cabo en Necaxa, de acuerdo con los testimonios de Proceso.

El entrenador del Necaxa

Las cinco personas consultadas por la revista indican que aquellas jugadoras que se negaban a ir a las reuniones, perdían opciones para jugar como titulares y al término del torneo correspondiente eran dadas de baja del club.

Denuncias de jugadoras han sido ignoradas por Necaxa

En su momento un grupo de jugadoras realizaron una denuncia ante el entonces director deportivo, Alberto Clark, quien según los testimonios, es una persona muy cercana a Jorge, de modo que no se hizo nada. La denuncia se realizó muestras de mensajes en WhatsApp e Instagram.

“Él se siente intocable y es que hasta ahora ha hecho todas esas porquerías y nadie de la directiva le dice nada. La gente del Necaxa sabe, los directivos saben; Clark, que es el mero, mero, lo protege. Mucha gente lo protege, pero no sabemos por qué”, indicó una exjugadora del club.

Una futbolista que se mantiene dentro del club indicó que después de mostrar pruebas a Clark buscaron a Anna Peniche, responsable jurídica del club y a quienes mostraron más pruebas, pero no sucedió nada.

“Alberto Clark es muy su amigo. (Aun así) le mostramos capturas de pantallas de los mensajes que Jorge mandó a las jugadoras para invitarlas a salir. Como es muy su amigo no queríamos que le contara lo que estábamos haciendo.

“Hace tres semanas hablamos con la responsable jurídica del club y a ella le hicimos llegar más capturas, pero no se ha hecho absolutamente nada. Se nos hace muy incómodo todo lo que está pasando y que aún continúe en Necaxa”, indicó la futbolista.

Jorge Gomez llegó a Necaxa en noviembre de 2022 / Mexsport

Jorge Gómez: “Una mujer no puede estar en un puesto de jerarquía porque hace puras pendejadas”

De acuerdo con la revista, otras jugadoras se negaron a dar testimonios pese a que habían aceptado antes dar sus versiones. Argumentaron que el club realizaba una investigación interna y que en esa investigación se incluían las declaraciones o versiones de algunos padres de jugadoras menores de edad, quienes habrían sido víctimas de abuso por parte de Jorge Gómez.

Rosa Romero llegó a Necaxa como auxiliar técnica cuando Jorge también llegó al club, es decir en noviembre de 2022 y desde los primeros días Rosa fue advertida de los antecedentes del estratega.

“Me comenzó a llamar la atención que gente que lo conocía desde Puebla, le decían en forma de cotorreo: ‘Aguas con lo que haces, Jorgías’”, indicó a la revista a la cual explicó que Gómez no la tomaba en cuenta, de modo que no la llamaba a la banca por el hecho de ser mujer.

“Él no me veía como su auxiliar técnica por ser mujer. Le pregunté por qué no me tomaba en cuenta, pues me pidió que en lugar de cumplir con mi función me dedicara a organizar a los recogebalones y a recoger el material de entrenamiento.

“Un día de abril me agarró del hombro y me dijo: ‘Mi Rox, no te enojes por lo que te voy a decir, pero una mujer no puede estar en un puesto de jerarquía porque hace puras pendejadas’”, indicó en referencia a que Rosa Romero aspiraba al puesto de directora deportiva.

Rosa Romero exhibió a Jorge Gómez en sus redes sociales

¿Qué han dicho Necaxa y la Liga MX Femenil?

Nada. Tanto el club como la Liga MX Femenil no han pronunciado respecta a la publicación realizada por Ricardo Olin en la revista Proceso. El club de Aguascalientes, de hecho, no ha publicado nada en sus redes sociales desde el día 6 de noviembre.

Cabe recordar que en Europa, Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Futbol, fue suspendido tres años de toda actividad relacionada con el futbol por su comportamiento con jugadoras de la Selección de España durante la ceremonia de premiación, el discurso con el que se victimizó días después y su discurso lleno de contradicciones al referirse al beso no consensuado a Jenni Hermoso.

Es hora de que la Liga MX dé un paso firme para evitar este tipo de casos sigan sucediendo en nuestro futbol.

