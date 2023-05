Quedan pocos lugares para entrar a la Liguilla de la Liga MX Femenil, y en las dos últimas jornadas se definirán los tres boletos restantes tras la actividad de la jornada 15 en el Clausura 2023, la cual nos dejó un par de duelos que claramente podríamos ver en la Liguilla, estamos hablando de los choques entre Tigres y Chivas, así como Rayadas y América.

A lo largo de la jornada se marcaron 20 goles, una cifra baja respecto a lo que veníamos viendo en jornadas anteriores y esto tal vez se deba a que también vimos juegos entre equipos que ya no pelean nada y que a lo largo del torneo sufrieron a la ofensiva, como Mazatlán y Necaxa.

Local Resultado Visitante Pachuca 4-0 A. De San Luis Tigres 1-1 Chivas Puebla 1-3 Atlas Tijuana 1-1 Querétaro Toluca 2-0 León Mazatlán 0-1 Necaxa Rayadas 2-0 América Santos 1-1 Cruz Azul Pumas 1-0 Juárez

Calificadas y eliminadas en la Liga MX Femenil

Después de 15 jornadas podemos contar a cinco escuadras ya calificadas a la Liguilla: Rayadas, Chivas, Pachuca, Tigres y América, que han marcado la pauta en el actual torneo y como consecuencia también son los equipos que han superado la barrera de los 30 puntos.

En contraste son siete conjuntos los que ya no pelean nada. Mazatlán y Necaxa encabezan este listado desde hace rato y son las únicas escuadras que no alcanzan la decena de puntos (las cañoneras tienen 4 puntos y las Centellas suman seis). Puebla, Cruz Azul, Santos, León y Querétaro completan la lista de equipos que no veremos en Liguilla.

Tabla general Liga MX Femenil tras la jornada 15 / Sopitas.com

Las que pelean por los últimos tres lugares

Hasta ahora la cifra que da esperanza de liguilla son los 22 puntos, a la cual aún aspiran matemáticamente Pumas y Atlético de San Luis, y por lo tanto son amenaza para Atlas, Tijuana, Juárez, que se perfilan para buscar los boletos en la última jornada, así que esto se va a poner cardiaco.

Juárez Femenil a buscar mantenerse en liguilla de Liga MX Femenil – Foto: Agencia Mexsport