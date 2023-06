La Liga Mx Femenil no es para cualquier equipo, es un trofeo que parece estar hecho a la medida de regias, tapatías y capitalinas, pues en los seis años que tiene de vida, solamente Tigres, Monterrey, Chivas y América se han coronado monarcas del balompié nacional, claro, unas más que otras, porque no se puede negar que aunque las ‘Águilas’ son las actuales campeonas, las reinas absolutas de la liga son las ‘Amazonas’ con sus cinco títulos.

Tigres / 5 títulos

Monterrey / 2 títulos

Chivas / 2 títulos

América / 2 títulos

Las ‘Águilas’ ingresaron al selecto grupo de bicampeonas, junto a Chivas y Monterrey, entre las tres suman seis títulos, uno más que Tigres, les digo que son las reinas del fútbol.

Las primeras campeonas de la Liga Mx Femenil

Nunca nadie olvida la primera vez que hizo algo, sea bueno o malo, por eso nadie puede olvidarse que las Chivas alzaron el trofeo femenil por primera vez en el Apertura 2017 en el Estadio Akron, cuando derrotaron a Pachuca, dando inicio a un proyecto en el que pocos creían y que ha logrado conquistar a una enorme cantidad de aficionados en México.

Apertura 2017 / Fotografía Mexsport

Casualmente, cinco años después en Clausura 2022, las ‘Rojiblancas’ consiguieron su segunda estrella tras vencer a las ‘Tuzas’, otra vez, en el Akron, una verdadera obra del destino.

Por el dominio del norte

Las Rayadas no se quisieron quedar atrás de Tigres y aunque les tomó unos cuantos años más, en el Apertura 2019 consiguieron su primera estrella, luego de superar a las ‘Amazonas’ en la final, en un escenario más que perfecto para levantar su primer título.

Grita Mexico 2021 / Fotografía Mexsport

En el Grita México 2021, se convirtieron en bicampeonas, otra vez, frente a los ojos de las ‘Felinas’ en territorio norteño, a la Liga Mx Femenil le gusta revivir una y otra vez las finales, para avivar aún más la rivalidad.

Las más grandes de la capital

América no tiene competencia en la capital del país, ni Pumas y mucho menos Cruz Azul han logrado hacerle sombra a las ‘Águilas’, actuales campeonas. Las capitalinas consiguieron su primer campeonato en el Apertura 2018, cuando derrotaron a Tigres, cinco años más tarde hicieron lo mismo contra Pachuca para unirse a Guadalajara y Monterrey como bicampeonas.

Clausura 2023 / Fotografía Mexsport

Las dueñas de la Liga Mx

Tigres es el equipo más ganador en todo el territorio nacional, son el único equipo en tener cinco estrellas en su escudo, pero no solo son los campeonatos, de las once finales que se han disputado, hasta el momento, las ‘Amazonas’ han jugado ocho, un dominio brutal y resultado de muchísimo trabajo, tanto en la directiva, como en la dirección técnica y claro, en las jugadoras, que cada seis meses salen a la cancha con hambre de más.

Guardianes 2021 / Fotografía Mexsport

Todas las campeonas de la Liga Mx

Torneo Equipo Campeón Apertura 2017 Chivas Clausura 2018 Tigres Apertura 2018 América Clausura 2019 Tigres Apertura 2019 Monterrey Clausura 2020 Suspendido por COVID Guardianes 2020 Tigres Guardianes 2021 Tigres Grita México 2021 Monterrey Clausura 2022 Chivas Apertura 2022 Tigres Clausura 2023 América