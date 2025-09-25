Lo que necesitas saber:
Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 14 goles.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de doce jornadas, Tigres y Pachuca lideran la tabla general con 29 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntotes, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13
La jornada 13 del Apertura 2025, se juega del 25 al 30 de septiembre. El primer partido es el Xolos vs Querétaro en el Estadio Caliente. Y termina con Mazatlán vs Chivas.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Xolos vs Querétaro
|25 de septiembre
20:00 hrs
|Tubi
|América vs Juárez
|26 de septiembre
19:00 hrs
|Youtube
|Tigres vs León
|26 de septiembre
20:00 hrs
|FOX , Fox Sports Premium
|Pumas vs Atlético San Luis
|27 de septiembre
12:00 hrs
|YouTube
|Pachuca vs Cruz Azul
|28 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
|Necaxa vs Rayadas
|29 de septiembre
18:00 hrs
|YouTube
|Atlas vs Toluca
|29 de septiembre
18:00 hrs
|Tubi
|Santos vs Puebla
|29 de septiembre
20:00 hrs
|Tubi
|Mazatlán vs Chivas
|30 de septiembre
19:00 hrs
|Tubi
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- Tigres: 29 puntos
- Pachuca: 29 puntos
- América: 26 puntos
- Toluca: 24 puntos
- Chivas: 23 puntos
- Pumas: 22 puntos
- León: 21 puntos
- Rayadas: 20 puntos
- Juárez: 19 puntos
- Atlético San Luis: 18 puntos
Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)
|N°
|Jugadora
|Equipo
|Goles
|1°
|Charlyn Corral
|Pachuca
|14 goles
|2°
|Aerial Chavarin
|Cruz Azul
|13 goles
|3°
|Montserrat Saldívar
|América
|12 goles
|4°
|Eugénie Le Sommer
|Toluca
|10 goles
|5°
|Stephanie Ribeiro
|Pumas
|10 goles