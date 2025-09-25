Lo que necesitas saber: Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 14 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de doce jornadas, Tigres y Pachuca lideran la tabla general con 29 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntotes, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13

La jornada 13 del Apertura 2025, se juega del 25 al 30 de septiembre. El primer partido es el Xolos vs Querétaro en el Estadio Caliente. Y termina con Mazatlán vs Chivas.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Xolos vs Querétaro 25 de septiembre

20:00 hrs Tubi América vs Juárez 26 de septiembre

19:00 hrs Youtube Tigres vs León 26 de septiembre

20:00 hrs FOX , Fox Sports Premium Pumas vs Atlético San Luis 27 de septiembre

12:00 hrs YouTube Pachuca vs Cruz Azul 28 de septiembre

19:00 hrs Tubi Necaxa vs Rayadas 29 de septiembre

18:00 hrs YouTube Atlas vs Toluca 29 de septiembre

18:00 hrs Tubi Santos vs Puebla 29 de septiembre

20:00 hrs Tubi Mazatlán vs Chivas 30 de septiembre

19:00 hrs Tubi

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

Tigres: 29 puntos Pachuca: 29 puntos América: 26 puntos Toluca: 24 puntos Chivas: 23 puntos Pumas: 22 puntos León: 21 puntos Rayadas: 20 puntos Juárez: 19 puntos Atlético San Luis: 18 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)