Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 14 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de doce jornadas, Tigres y Pachuca lideran la tabla general con 29 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntotes, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13

La jornada 13 del Apertura 2025, se juega del 25 al 30 de septiembre. El primer partido es el Xolos vs Querétaro en el Estadio Caliente. Y termina con Mazatlán vs Chivas.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Xolos vs Querétaro25 de septiembre
20:00 hrs		Tubi
América vs Juárez26 de septiembre
19:00 hrs		Youtube
Tigres vs León26 de septiembre
20:00 hrs		FOX , Fox Sports Premium
Pumas vs Atlético San Luis27 de septiembre
12:00 hrs		YouTube
Pachuca vs Cruz Azul28 de septiembre
19:00 hrs		Tubi
Necaxa vs Rayadas29 de septiembre
18:00 hrs		YouTube
Atlas vs Toluca29 de septiembre
18:00 hrs		Tubi
Santos vs Puebla29 de septiembre
20:00 hrs		Tubi
Mazatlán vs Chivas30 de septiembre
19:00 hrs		Tubi

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. Tigres: 29 puntos
  2. Pachuca: 29 puntos
  3. América: 26 puntos
  4. Toluca: 24 puntos
  5. Chivas: 23 puntos
  6. Pumas: 22 puntos
  7. León: 21 puntos
  8. Rayadas: 20 puntos
  9. Juárez: 19 puntos
  10. Atlético San Luis: 18 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)

JugadoraEquipoGoles
Charlyn CorralPachuca14 goles
Aerial ChavarinCruz Azul13 goles
Montserrat SaldívarAmérica12 goles
Eugénie Le SommerToluca10 goles
Stephanie RibeiroPumas10 goles

