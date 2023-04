La Liga MX nos ha dejado una jornada llena de contrastes, pues en la jornada 13 nos chutamos partidos infumables, como el empate sin goles entre Necaxa y Santos, pero a la vez varios partidazos, especialmente el América vs León y el Atlas vs Chivas. Punto y a parte la polémica situación del árbitro Fernando Hernández, tras agredir a un jugador del León en el Estadio Azteca.

La Liga MX se reactivó después de la Fecha FIFA y a lo largo del fin de semana pudimos ver 27 goles, una cifra positiva, pero que pudo ser mejor sin esos duelos sin goles.

A partir de ahora nos quedan cuatro jornadas, por lo cual en las siguientes semanas conoceremos a los calificados matemáticamente y a aquellos que se irán de vacaciones de manera anticipada y el Mazatlán va que vuela para ser el primero.

Local Resultado Visitante Necaxa 0-0 Santos Juárez 0-2 Puebla Pachuca 0-2 Cruz Azul América 2-2 León Atlas 3-3 Chivas Monterrey 4-0 Tijuana Toluca 3-2 Tigres A. De San Luis 2-1 Mazatlán Querétaro 1-0 Pumas

El primer calificado a la Liguilla

Monterrey ya había asegurado su boleto al menos al repechaje y en esta jornada amarró lugar directo a la liguilla, por lo cual tendrá una semana de descanso después de la última jornada del torneo regular y en las cuatro fechas restantes solo tendrá que asegurar el liderato, lo cual puede ocurrir en la próxima fecha, pues cuenta con una ventaja de nueve puntos sobre su más cercano perseguidor, Toluca.

En la jornada 13 Monterrey se despachó con la cuchara grande tras golear 4-0 a los Xolos de Tijuana y al portero de la Selección Mexicana, Toño Rodríguez.

tabla general liga mx jornada 13 / Sopitas.com

Las polémicas del América vs León

Si no viste futbol en este fin de semana, te contamos que América y León dieron un muy buen partido, aunque lo sucedido en la cancha pasó a segundo plano, ya que el árbitro Fernando Hernández agredió con un rodillazo al jugador del León, Lucas Romero, y aunque el rodillazo no fue fuerte, un silbante no puede reaccionar de esta manera.

Ni los jugadores deben tocar al árbitro, ni el árbitro a los jugadores, por ello, al árbitro le espera una sanción de acuerdo al reglamento, y se puede ir a la congeladora un máximo de 15 partidos.

Además de este incidente, los entrenadores de los dos equipos, Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, se agarraron a catorrazos en la zona de las áreas técnicas, por lo cual ambos fueron expulsados. Los jalones y empujones fueron tales que el timonel de la Fiera se fue a los vestidores con la playera rota.

Así quedó la playera de Larcamón tras el pleito con Ortiz / Mexsport

En cuanto al partido, se firmó un empate 2-2. Al América le anularon dos goles en los minutos finales (bien anulados) y en tiempo de compensación, los felinos sacaron el empate.

¿Alguien quiere hablar del León?

Poco seca hablando del León en este torneo, pero bajita la mano ya está en la zona de calificación directa y el estilo de juego es bastante atractivo. Al América no lo golearon en el primer tiempo sólo porque Dios es grande, pues sí le apedrearon el racho gacho al Ame.

El equipo esmeralda suma nueve partidos consecutivos sin derrota y pinta para ser un rival incómodo para los rivales y atractivo para el ojo de los aficionados pensando en la Liguilla.

León suma 9 partidos sin derrota en la Liga MX / Agencia Mexsport

Partidazo en el clásico tapatío en la Liga MX

Atlas y Chivas nos dieron el mejor partido de la jornada. Chivas ganaba el partido 2-0 y Atlas empató. Y cuando el Rebaño marcó el tercer gol, el rojinegro volvió a igualar, en la jugada siguiente.

Además de los goles, el ‘Wacho’ Jiménez y Camilo Vargas dieron una exhibición de atajadas, sobre todo en la parte final del partido.

¿Cruz Azul a liguilla directa?

La Máquina del ‘Tuca’ Ferretti no juega de manera espectacular, pero vaya que es efectivo. Cruz Azul le ganó al campeón Pachuca y no sólo se afianza en el octavo lugar, sino que ahora tiene a la vista el pase directo a la Liguilla, pues entre el octavo y cuarto lugar sólo hay cuatro puntos de diferencia.

El equipo cementero registra cuatro partidos consecutivos sin derrota, aunque el calendario que viene no es sencillo. Visita a León y Chivas, y recibe en el Azteca al América y Santos.

Yo quiero mis memes

Fernando Hernández en el América-León pic.twitter.com/W5QzQqjMgb — J P P (@srperezpolanco) April 2, 2023

Liga MX memes jornada 13

El Tano y Larcamon // Fernando Hernández pic.twitter.com/cnVuq6y75O — Carlos™✌ (@4Carlo5) April 2, 2023