Liga MX: Las promesas cumplidas, no cumplidas y a medias, para el Apertura 2023

La Liga MX está en marcha de nuevo. Con el arranque del Apertura 2023, da inicio un nuevo torneo, uno en el que esperábamos muchos cambios porque nos los prometieron. ¿Cuántas promesas de Mikel Arriola y de la Femexfut se cumplieron realmente en la Liga MX?

Por acá vamos a recordar lo que se supone que pasaría en este nuevo torneo para analizar si se cumplió, cómo se cumplió o si de plano fueron sólo palabras que el viento se llevó.

¿Qué pasó con los cambios que prometieron en la Liga MX para el Apertura 2023? / Foto: Getty

Prometieron mejorar la Liga MX tras el fracaso en Qatar 2022

Quedar fuera en fase de grupos por primera vez desde 1978, fue un golpe muy duro para México en Qatar 2022. El fracaso de la Selección Mexicana provocó que se hiciera un análisis profundo y necesario para saber qué diablos salió mal.

Se hicieron compromisos y promesas por parte de la Femexfut hablando específicamente de la Selección Mexicana. Pero claro, también implicaron a la Liga MX por ser la fuente de la Selección.

Mikel Arriola se trabó feo en la conferencia de prensa donde presentó los cambios que habría en la Liga MX para intentar dar vuelta a la crisis, pero logró expresarlas. Lo dicho, ¿cuántas se cumplieron, qué tanto se cumplieron y cuáles quedaron en el olvido?

Las promesas cumplidas y no cumplidas de la Liga MX para el Apertura 2023

Vamos una por una con las promesas presentadas aquel 10 de febrero de 2023, un par de meses después de fracasar rotundamente en el Mundial.

En la Liga MX se elimina el repechaje a partir del torneo Apertura 2023

Sí y no… la promesa de eliminar el repechaje se cumplió a medias porque a partir del Apertura 2023 aún existirá, pero será diferente. En lugar de 12 equipos, sólo 10 avanzarán a fase final. Del 1 al 6 de la tabla calificarán directo a liguilla, mientras que del 7 al 10 jugarán el repechaje al estilo del play-in de la NBA.

¿Qué pasó con los cambios que prometieron en la Liga MX para el Apertura 2023? / Foto: Getty

La Liga MX tendrá una especie de torneo largo a partir del verano del 2023

Otra promesa cumplida a medias. Cuando se prometió, se dijo que habría un campeón de torneo largo, esto es: disputar la Liguilla del Apertura 2023 y el Clausura 2024 arrancarlo con la jornada 18, con los puntos con los que se quedaron los equipos al final del torneo anterior para completar 34 jornadas y disputar otra liguilla.

Bueno, llegó el Apertura 2023 y el reglamento no establece que se jugarán así los siguientes torneos. Lo único es que sí se premiará al equipo que haga más puntos sumando los dos campeonatos: con un incentivo económico y con un boleto directo a la Concachampions.

¿Qué pasó con los cambios que prometieron en la Liga MX para el Apertura 2023? / Foto: Getty

Se reduce el número de jugadores extranjeros

La única promesa que sí se cumplió. Aunque siguen siendo muchos, para este Apertura 2023 y Clausura 2024 se redujo el número de extranjeros: En lugar de 10, sólo podrán registrar a 9 además de que máximo 7 podrán estar en la cancha al mismo tiempo y ya no 8.

¿Qué pasó con los cambios que prometieron en la Liga MX para el Apertura 2023? / Foto: Getty

Regreso de ascenso y descenso

Aunque no se prometió que formalmente regresaría el ascenso y descenso para la temporada 2023-2024, el compromiso era una “solución integral” quedando condicionado a certificaciones con la idea de tener avances este Apertura 2023.

Ahora la Liga Expansión ha desaparecido, pasando a convertirse en la Expansión Sub-23, y la única manera de que haya ascenso y descenso es que al menos cuatro equipos consigan la certificación. Sencillamente no se ve para cuándo.

¿Qué pasó con los cambios que prometieron en la Liga MX para el Apertura 2023? / Foto: Getty

Eliminar la multipropiedad del futbol mexicano

Esta la dejamos al final porque todavía no se cumple, pero no porque no quieran (bueno, eso creemos), sino porque el compromiso fue que esto quedará para 2026. Significa que faltan al menos tres años, aunque igual y para entonces se les ocurre prolongar el lapso porque sí, porque no y porque quién sabe.

Mikel Arriola propuso eliminar el repechaje / Getty Images

Y así las cosas con la siempre bendita Liga MX.