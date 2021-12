Y tras el título del Atlas: ¿cuál es ahora el equipo de Liga MX con más años sin ser campeón?

Sucedió, finalmente sucedió… el Atlas se proclamó campeón de la Liga MX después de 70 años tras vencer en penales a León. Y como apenas hace seis meses Cruz Azul rompió una maldición similar a la suya, sólo queda preguntarnos: bueno, ¿a quién le haremos bullying ahora?

¡Lo lograron! Después de 71 años, ¡ATLAS ES CAMPEÓN DE LA LIGA MX! 🦊👏 Los rojinegros empataron el global en el segundo tiempo y llevaron el partido a penales para conseguir su segundo título de Liga.

¡Historia pura! #AtlasVsLeon #FinalLigaMX pic.twitter.com/ctsnIKuqpY — Sopitas (@sopitas) December 13, 2021

Atlas dejó de ser el equipo con más años sin ser campeón en la Liga MX

Pues lamentamos decirte que va estar medio difícil la misión. Porque ahora que no podemos echarle carrilla ni a los aficionados de Cruz Azul ni a los del Atlas, habría que buscar seguidores de un equipo con poca convocatoria para eso.

Para encontrar al equipo con más años sin ser campeón en la Liga MX ahora que Atlas por fin destapó la famosa botella de whisky, debemos viajar al pasado hasta 1990. Y es que fue en la temporada 89-90 (en aquel entonces todavía se jugaban torneos largos) cuando dicho equipo levantó una copa por última vez y hasta ahora no ha vuelto a coronarse.

Ya que conoces la temporada, seguro sabrás de quien hablamos. ¡Eyyyy ni se escondan aficionados de La Franja!, que bien saben que estamos hablando del Puebla. Sí, el equipo camotero es ahora el que más años tiene sin ser campeón, pues ya suma 31 vueltas al sol sin levantar un trofeo de Liga.

Puebla fue campeón en 1990 luego de vencer en la final a los Leones Negros de la U. de G. Desde aquel entonces no ha podido volver a coronarse pese a que en los últimos años ha estado bastante cerca de disputar una nueva final. De hecho, La Franja se ha quedado en el camino a manos de los últimos subcampeones de la Liga MX: León y Santos.

¿Y quienes vienen detrás del Puebla?

Ojo, hablamos únicamente de los equipos que están activos actualmente en la Liga MX; porque sí, clubes como Veracruz tienen más años sin coronarse, pero con eso de que un día existen y al otro no (hoy no están en Primera División), pues no cuentan. Y otros que sí están en la máxima categoría de nuestro futbol como San Luis, Mazatlán, Querétaro y Juárez, pues de plano nunca han sido campeones.

Ahh pero que los aficionados de Necaxa, Toluca y Pumas no se burlen mucho, porque no andan tan lejos. Los Rayos no se coronan desde el Invierno 98, es decir, ya tienen encima 23 años de sequía. Los Diablos, a su vez, fueron campeones en 2010 y desde entonces nada de nada, osea que ya son 11 años sin ponerle otra estrella a su escudo.

¿Y los Pumas? Bueno, de la última vez que la UNAM fue el equipo campeón de la Liga MX ya tiene 10 años, pues no levantan la copa desde el Clausura 2011. Así que, aficionados del Atlas, ya saben a quienes pueden hacerle burla de ahora en adelante.