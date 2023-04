Londres es una ciudad bastante futbolera y sus dos equipos más importantes viven situaciones completamente diferentes. El Arsenal está de fiesta a punto de levantar la Premier League, mientras que el Chelsea anda por la calle de la amargura.

Básicamente, la temporada 2022-2023 del Chelsea está siendo un auténtico fracaso gacho y todo se potencializa porque se han gastado una millonada impresionante.

Entre muchísimas lesiones, malos momentos de jugadores, fichajes que nada más no han terminado de explotar; el Chelsea vive una crisis profunda que lo tiene sin pelear ningún título.

Chelsea y la derrota ante el Real Madrid en Champions League – Foto: Getty Images

En la Premier League, están a mitad de tabla y sin pelear por puestos europeos; eliminados de la FA Cup y Carabao Cup. En Champions League, el Real Madrid les dio un repaso gacho, los dejaron al borde de la eliminación.

Y con un fracasototote como este, las cosas deben de cambiar y la directiva del Chelsea, comandada por el dueño Todd Boehly ya están planeando hacer una limpia de jugadores… entre rendimiento y recuperar algo de dinero.

Los ‘Blues’ viven un momento terrible futbolísticamente hablando – Foto: Getty Images

Las 8 salidas que planea el Chelsea para la siguiente temporada

De acuerdo con The Mirror, son ocho los jugadores que están señalados para dejar de jugar en Stamford Bridge y que ya tendrían un pie y medio fuera de los ‘Blues’.

Tienen que recuperar dinero y la mejor manera de hacerlo es con ventas, porque en la presente temporada se gastaron 611.49 millones de euros y sólo 67.83 millones de ingresos, según Transkermarkt.

O sea, que las perdidas esta temporada ascienden a casi 543.66 millones de euros, los cuales tendrán que recuperar con algunas ventas.

Todd Boehly, planea cambios drásticos en el Chelsea – Foto: Getty Images

Conor Gallagher, Mason Mount y Ruben Loftus-Cheek

Los ingleses no están a salvo en la limpia que planea el Chelsea y son tres los jugadores que estarían siendo los señalados para salir en el siguiente mercado de pases: Conor Gallagher, Mason Mount y Loftus-Cheek.

Estos tres mediocampistas dejarían al Chelsea unos 122 millones de euros (32 de Gallagher, 25 de Loftus.Cheek y 65 de Mount), que ayudarían mucho a ese cuentononón que se gastaron.

El problema es que, ese es el precio que actualmente tienen, pero eso no significa que ese dinero sea el que le vayan a pagar al Chelsea, puede que sea menos porque no están en su mejor momento y la necesidad de vender, es mucha para los ‘Blues’.

El pésimo momento del Chelsea se ve reflejado en el nivel de jugadores como Mason Mount – Foto: Getty Images

N’Golo Kante, el motorcito del Chelsea

Lamentablemente, esta temporada no hemos podido ver mucho al francés, porque las lesiones no lo han dejado. En el tramo final de la temporada está apareciendo, pero parece que su llegada no tendrá tanto impacto en el equipo.

Es uno de los que se podría ir del Chelsea, aunque no dejaría nada de dinero para el equipo, porque su contrato acaba al finalizar la campaña y se iría totalmente gratis.

N’Golo Kante, sigue siendo uno de los mejores del Chelsea en el mal momento del equipo – Foto: Getty Images

Mateo Kovacic

Podríamos llamarlo “el genio invisible” del Chelsea, porque es uno de los pilares en el medio campo, pero no tiene los reflectores de otros jugadores en la misma posición.

Peeeeero, parece que la paciencia con él, ya se agotó y estarían buscando una salida para él en el mercado de verano. Mateo Kovacic cuesta 40 millones de euros, pero seguramente no le sacarán tanto dinero.

Mateo Kovacic y su posible salida del equipo – Foto: Getty Images

La limpia de los ‘Blues’ a la ofensiva

Son tres los jugadores de la parte de arriba del campo, que dejarían al Chelsea y que podrían dejar unos cuantos milloncitos para el equipo, digo, todo ayuda en momentos de crisis.

En la presente temporada, el Chelsea ha tenido muchos problemas en cuanto al puesto de centro delantero, que tuvieron que recurrir a Pierre-Emerick Aubameyang, pero no fue solución. El gabonés podría dejar siete millones o menos, pero de que ya le quieren dar salida, eso es seguro.

Hakim Ziyech es otro, de hecho, el marroquí ya estaba fuera en el mercado de invierno. El PSG ya tenía amarrado el fichaje, pero se cayó de último momento y en verano, saldría del club dejando unos 18 millones de euros.

Finalmente, Christian Pulisic no ha cuajado en el Chelsea y los minutos son contados para él, por lo que la salida del club es la opción más viable, y los ‘Blues’ se están relamiendo los bigotes con los 32 millones que cuesta.

Christian Pulisic no ha cuajado con los ‘Blues’ – Foto: Getty Images