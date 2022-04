4 razones por las que todos queremos a N’Golo Kanté, la estrella francesa del Chelsea

Cada futbolista tiene sus fanáticos y sus haters, algunos los halagan y otros no los toleran. Pasa con Messi, Cristiano, Neymar y cualquiera en la élite, pero N’Golo Kanté es la excepción. Recuperador incansable en la media cancha del Chelsea, se ganó el cariño de los Blues y de millones de personas en el mundo, así que te contamos algunas razones que generan esta conexión.

¿Por qué N’Golo Kanté es tan querido, sin importar los colores?

1) Es la humildad hecha persona

La historia de N’Golo Kanté es única y comienza con el viaje de sus padres de Mali a Francia. La pareja emigró de su país natal y el hoy futbolista creció junto a sus ocho hermanos en Rueil-Malmaison. Su madre era trabajadora de limpieza y su padre, que recolectaba basura, falleció cuanto el mediocampista tenía apenas 11 años.

Desde antes que esto sucediera, N’Golo salía a las calles para ayudar a su padre. Tenía el sueño de jugar futbol y pudo hacerlo en diferentes momentos, pero no todo fue tan fácil. Antes de dedicarse profesionalmente al deporte, terminó lo que en México sería la preparatoria y estudió contabilidad como carrera técnica.

Las carencias en su infancia y la forma en que creció, forjaron a un ser humano que no busca los lujos que compra el dinero. N’Golo Kanté incluso es tímido, por lo que destaca de una manera diferente.

2) Sus acciones son anécdotas que cualquiera recuerda

Una de las historias más conocidas sobre Kanté es la de su llegada a la fiesta de cumpleaños del brasileño Felipe Saad. Esto nos remonta a 2013, cuando el defensor celebró un año más de vida junto a sus compañeros del Caen. La invitación llegó a todos, pero quien llamó la atención fue el francés.

La celebración se llevó a cabo en un restaurante y Kanté se presentó con una caja de bombones como regalo. “Avergonzado, se disculpó por el regalo y me dijo que no sabía qué regalar porque nunca antes lo habían invitado a un cumpleaños“.

“N’Golo Kanté es una de las personas con el corazón más grande que conocí, es un perfil que ya no existe en el futbol, por eso es muy querido entre los jugadores. Dentro del vestuario es como lo ves en la tele: tímido, con una sonrisa, casi nunca habla. Es un pozo de humildad“, agregó Saad.

Y esto se refleja en los momentos que vive con la afición. En una ocasión, perdió un tren y terminó jugando videojuegos con fans que hasta ese momento, eran desconocidos.

3) N’Golo Kanté no busca reflectores e incluso se aleja de ellos

La trayectoria de N’Golo Kanté ya presume un título de Copa del Mundo con la Selección de Francia y es recordado por una de esas anécdotas dignas de recordar siempre. Una vez que terminaron el torneo y los festejos, Olivier Giroud contó que el mediocampista se alejó del resto del plantel y la pena evitó que pidiera levantar el trofeo.

“Sabíamos que Hugo Lloris sería el primero en tocarla. Debo decir que fui ingenioso porque me puse en un buen lugar para tomar el trofeo. Kanté es tan tímido, que tuvo que esperar a que llegara su turno en lugar de pedirlo. Al final, alguien se lo llevó“, explicó el delantero.

¿Estás triste? Tómate este vídeo de Ngolo Kanté cada 8 horas y mañana te sentirás mucho mejorpic.twitter.com/hIUENSA2YN — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 9, 2022

4) A su manera, tiene un lugar importante en el vestidor de cada equipo

Hablar de Kanté no supone al típico líder que alza la voz y encabeza al plantel. Se trata de una pieza casi silenciosa que habla a gritos en la cancha con sus recuperaciones y encabezando el ataque de sus equipos. Dirían por ahí, ‘calladito, calladito’, pero cumple.

Y si no nos crees que todos queremos a Kanté, Paul Pogba lo reafirmó con una declaración hace tiempo. “No puedes detestarlo, es imposible. Es amable, profesional y cuando digo me refiero a que nunca se queja, trabaja mucho. Lo tiene todo: es bueno técnicamente con calidad en sus pases. Además es humilde. No puedes no quererlo. Es el tipo más querido en la historia del futbol“.