¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el regreso de la Premier League?

Llegó el día para todos los amantes del futbol. La Premier League se reanudará con dos partidazos, de jornadas que quedaron pendientes.

El primero será entre el Aston Villa y el Sheffield United a las 12:00 horas, con implicaciones de competencias europeas y descenso respectivamente. Después el Manchester City recibirá al Arsenal a las 14:15 horas con un choque entre excompañeros. Los dos partidos serán el miércoles 17 de junio y los podrás ver por SKY.

What time will it be where you are? 🌏

🔵 #ManCity pic.twitter.com/Ocs86lQMK0

— Manchester City (@ManCity) June 17, 2020