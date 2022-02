¡Gánate esta espectacular barra de sonido edición especial del Liverpool!

¿Cómo te caería un regalito para disfrutar los partidos del Liverpool? Pues tenemos una sorpresa, un bonito detalle para el niño y la niña, y para presumir entre tus amigos, pues se trata de una barra de sonido única y que volverá locos sobre todo a los seguidores del Liverpool, uno de los equipos de mayor historia en el mundo y en la Premier League.

SONOS se voló la barda con la barra de sonido Beam, que se rifó con una edición especial del Liverpool, que además viene con un kit que te hará amar (más) a Jurgen Klopp y te contamos cómo te lo puedes ganar. ¡Así que pónganse truchas porque neta que es un REGALAZO!

¿Cómo me puedo ganar la barra SONOS edición especial del Liverpool?

Los Reds de nueva cuenta son protagonistas en la Premier League, en la cual marchan en los primeros sitios, además en la Champions League se juegan el pase a los Cuartos de Final frene al Inter de Milán, además de la final de la Carabao Cup, y para ese entonces ya podrías tener instalada esta barra.

Esta es la primera vez que Sonos colabora de manera directa con un equipo de futbol y el objetivo es crear experiencia sonoras en los salones dentro del estadio y otras áreas para jugadores, así como en las instalaciones de entrenamiento del club.

“El sonido siempre ha sido una parte esencial de los deportes; es lo que le da energía al juego, ya sea la música que escuchan los jugadores cuando se preparan para el partido, los cantos de los fanáticos en las tribunas o recrear la experiencia del estadio en el hogar”, explicó Pete Pedersen, quien es vicepresidente de marketing de Sonos.

Para ganar debes cumplir con los requisitos que más abajo te explicaremos, pero de entrada ve estudiando un poco la historia del club. A lo largo de tres días tendrás que estar pendiente de nuestras redes sociales y de nuestro sitio, así que si eres de la Ciudad de México y de su zona metropolitana, y mayor de edad, te deseamos mucha suerte.

Día 1

El miércoles 9 de febrero tendrás que ir a la cuenta de Instagram de Sopitas Deportes, donde encontrarás una imagen referente a esta dinámica. ¿Qué debes hacer? Muy simple, sólo tienes que seguir nuestra cuenta de IG, darle like a la publicación y en la cajita de comentarios deberás etiquetar a tres amigos. El último paso de este día es compartir esta publicación en tus stories y tomar una captura de pantalla.

Día 2

El jueves 10 de febrero habilitaremos un quiz en nuestra página para poner a prueba tus conocimientos sobre Liverpool. Al final obtendrás una calificación y sólo cuando tengas calificación perfecta deberás tomar captura de pantalla. Si no logras calificación perfecta, puedes refrescar la página y responder de nueva cuenta hasta tener la calificación perfecta.

Día 3

El viernes 11 de febrero la cita es en nuestra cuenta de Facebook de Sopitas Deportes, donde lanzaremos una imagen cerca de las 19:00 horas y lo que deberás hacer es seguir la cuenta, darle like o me encanta a la publicación y escribir en los comentarios por qué eres fan del Liverpool, y tomar otra captura de pantalla donde se vea tu like o me encanta.

Todas tus capturas de pantalla las podrás adjuntar aquí.

¡Mucha suerte!

IMPORTANTE

– Deberán seguir a Sopitas y SopitasDeportes en todas sus redes sociales (Facebook e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Pondremos los nombres de los ganadores en esta nota, así que estén al pendiente de ella.

– Esta dinámica comienza el 9 de febrero y termina el 11 de febrero de 2022.

– El ganador será notificado entre el 14 y 15 de febrero de 2022 (así que estén muy atentos a sus mails y a esta nota).

– Es importante que sus cuentas de Instagram y Facebook no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

-Esta dinámica es sólo para la ciudad de México y área metropolitana

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.