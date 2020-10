Ya está todo listo. La fase de grupos de la Europa League 2020-2021 quedó definida, luego de que se llevara a cabo el sorteo en donde se dio a conocer el destino de los 48 equipos.

Con la presencia de tres un mexicano en esta edición, que serán Erick Gutiérrez con el PSV, ‘Chucky‘ Lozano con el Napoli y Eugenio Pizzuto con el Lille, la Europa League trazó el camino de la fase de grupos que dará inicio el próximo jueves 22 de octubre y que finalizará el jueves 10 de diciembre.

El calendario de la Europa League, igual que el de la Champions (acá te dejamos los detalles), se vio reducido y apretado debido al retraso de la temporada anterior por la pandemia del coronavirus. Es decir, sólo habrá una semana en la que no habrá partidos del torneo.

Grupo A: Roma, Young Boy, CLUJ y CSKA Sofia.

Grupo B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde y Dundalk.

Grupo C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva y Niza.

Grupo D: Benfica, Standard Lieja, Rangers y Lech.

Grupo E: PSV, PAOK, Granada y Omonoia.

Grupo F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar y Rijeka.

Grupo G: Braga, Leicester, AEK Athens y Zorya Luhansk.

Grupo H: Celtic, Sparta Praga, Milan y Lille.

Grupo I: Villarreal, Qarabag, Maccabbi Tel Aviv y Sivasspor.

Grupo J: Tottenham, Ludogorets, LASK y Royal Antwerp.

Grupo K: CSKA Moscú, Dinamo Zagreb, Feyenoord y Wolfsberg.

Grupo L: Genk, Estrella Roja, Hoffenheim y Liberec.

