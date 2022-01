Lo que sabemos de la posible cesión de Diego Lainez al Rayo Vallecano

Diego Lainez está lejos de ser figura en el Betis, la falta de minutos tras su lesión con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos ha condicionado su tiempo de juego con el conjunto verdiblanco y su protagonismo se ha visto reducido.

El ingeniero Manuel Pellegrini tiene claro que Diego Lainez no es un hombre titular para el Betis en este momento, aunque, sigue confiando el mexicano para tenerlo como revulsivo para la cantidad de partidos que vienen para sus dirigidos en el futuro cercano y su búsqueda de mantenerse en lo más alto de la tabla.

El mexicano quiere minutos de juego, muchos más de los que ahora tiene con el Betis y no le caería mal una cesión hacia otro equipo, al final “novias” no le faltan para llevárselo en lo que resta del mercado invernal de fichajes en Europa.

Pero, aunque para Manuel Pellegrini no es un jugador titular para el equipo, sí busca tener esa profundidad en su plantilla y por eso no ha dejado salir a Diego Lainez a préstamo a otro equipo, pero este mercado de fichajes invernal puede ser diferente para el mexicano.

Posible salida de Diego Lainez al Rayo Vallecano

¿Por qué es importante que Diego Lainez comience a tener minutos y ritmo de juego? Sencillo, un jugador de su calidad y con su juventud, quiere crecer futbolísticamente hablando y en el caso del mexicano no es la excepción, quiere ser uno de los mejores del mundo, pero para eso tiene que jugar.

Además, en año de Mundial, Diego Lainez ganar minutos es más que importante para poder ser considerado como uno de los elementos de Gerardo Martino para la Selección Mexicana, que al momento no lo es y ni convocado está, se tenía que decir y de dijo.

El Rayo Vallecano ha alzado la mano para ser ese equipo que le puede dar minutos a Diego Lainez, pues lo busca en este mercado de fichajes invernal para sumarlo a sus filas, esto de acuerdo con Carrusel Deportivo, y sería una opción ideal para el mexicano porque el Rayo está peleando en la cima de la tabla.

No llegaría a un equipo que esté peleando el descenso, sino mantenerse en puestos europeos, eso haría que Diego Lainez no tuviera un retroceso en el tipo de equipo al que podría ser prestado, pero como ya mencionamos, Pellegrini no tiene muchas intenciones de dejarlo salir.

Con información de Diario AS, Manuel Pellegrini no tiene intención de acortar su plantilla y menos cuando ya cedió a uno de los canteranos (Rober) y tiene tres torneos en los que sigue vivo y con altas aspiraciones de poder llegar lo más lejos posible. Pero, a ver qué depara el futuro de Diego Lainez en el Betis o en el Rayo Vallecano.