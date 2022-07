El mercado de fichajes en Europa tiene a todos con los pelos de punta. Se pueden dar algunos movimientos inesperados y que pueden dejar boquiabiertos a todos, menos a los fans del Barcelona.

En un giro totalmente inesperado -de esos plot twist dignos de película hollywoodense-, el Barcelona podría hacerse con una de las figuras más mediáticas en la historia del futbol y sí, hablamos de ‘El Bicho’.

Khé?! Cristiano Ronaldo podría ser nuevo jugador del Barcelona, por más extraño que suene y que parezca. La leyenda del Real Madrid podría vestir los colores del odiado rival del club merengue.

Foto: Getty Images

¿Quién escribió este guión?, ¿acaso fue Tarantino? Pues desconocemos cómo es que surgió esta extraña posibilidad que cada minuto qué pasa toma más fuerza, así que, estén atentos este verano porque las noticias pueden sacudir el mundo del futbol.

Algunos fans del Real Madrid deben de estar rabiando de furia en estos momentos, porque la sola idea de que Cristiano Ronaldo pueda vestir la playera del Barça, debe de dolerles en el fondo del kokoro.

Foto: Getty Images

¿Y el Manchester United?

Mucho Real Madrid y mucho Barcelona, pero los ‘Red Devils’ también juegan un papel de suma importancia en esta ecuación para que se pueda -o no- dar el fichaje de ‘El Bicho’ por el conjunto culé.

Cristiano Ronaldo está bastante inconforme con el ManUtd, pues se han ido jugadores claves y los fichajes no llegan, además, el equipo no jugará Champions League. Eso no le gusta a CR7 y ha pedido a la directiva que lo deje salir a otro equipo.

Le resta un año de contrato, así que, técnicamente no puede decidir irse tan fácil. El Manchester United tendría que negociar con el equipo que lo quiera, ya sea pactar un préstamo o una venta definitiva, pero ya sabemos la situación económica del Barcelona.

Foto: Reuters

Barcelona quiere a Cristiano Ronaldo

Sí, en el Barcelona no hay dinero como para derrocharlo en fichajes, de hecho, están buscando jugadores que lleguen libres como Franck Kessie o Andreas Christensen. Entonces, ¿cómo buscarán fichar a ‘El Bicho’?

Pues Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, se encuentra en Barcelona y justamente se están negociando estas posibilidades, que de acuerdo a Diario AS, podrían ser más reales que humo de mercado de traspasos.

Una cesión sería lo más lógico, pues el Barcelona juega Champions League y CR7 quiere jugar su competición favorita. El problema, es que el Barça no tiene el camino solo, pues hay varios equipos interesados en el portugués.

Chelsea ya alzó la mano por el futbolista y dinero no le falta a los ‘Blues’. El Bayern Munich también busca a Cristiano Ronaldo, curiosamente para reemplazar a Lewandowski que quiere jugar en el conjunto culé. La Roma, es otro de los equipos que están en la carrera por ‘El Bicho’ y hasta el Sporting de Lisboa, equipo de toda la vida del astro portugués.

Foto: Getty Images

Un equipazo es el que formaría Xavi Hernández

Desde que Xavi Hernández tomó las riendas del Barcelona, la cara del equipo cambió por completo y con el mercado de invierno la temporada pasada, el Barça se potencializo hasta llegar a lo más alto de la tabla, aunque no tan alto como el Real Madrid -se tenía que decir y se dijo-.

Y para esta temporada 2022-2023, la idea del equipo culé es regresar a los primeros planos en todos los torneos que jueguen y para eso, se necesitan refuerzos, pero principalmente billetes para pagar esos jugadorazos que buscan.

Foto: Getty Images

Ya tienen un acuerdo con Spotify que les aseguró unos cuantos millones, están rascando en todos lados para sacar más dinero en busca de jugadores para reforzar la plantilla del Barcelona.

Primero, tienen que pagar por Robert Lewandowski -que se derrite por jugar en el Camp Nou-, además, si quieren a Cristiano Ronaldo, también tienen que ir sacando la cartera o hasta la morralla para pagarle al ManUtd.

Existe una bronca que podría impedir todo esto y que deben de manejar con pincitas y es la masa salarial. Esa maldita masa salarial por la que tuvieron que dejar ir a Messi, sigue atormentando al Barcelona para poder inscribir jugadores para la siguiente temporada -chale, ya parece saga de películas de terror de Freddy Krueger o Jason Voorhees con la masa salarial-.

Joan Laporta y todo su equipo directivo está haciendo hasta lo imposible y más, para reducir al máximo esta masa salarial y que no sea un problema a la hora de inscribir jugadores para la temporada, porque si no lo resuelven se pueden quedar sin Cristiano Ronaldo, sin Lewandowski y volver a tener una temporada de fracasos.

Foto: Getty Images