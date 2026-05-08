Belinda, J Balvin, Maná y más: Así será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México

Lo que necesitas saber: La ceremonia comienza 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, es decir, a las 11:30 horas

¡Ya es completamente oficial! La FIFA hizo el anuncio formal de cómo será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y tenemos artistas confirmados para abrir el telón en el Estadio Banorte.

¿Alguna vez te imaginaste ver a Belinda inaugurando un Mundial? Bueno, ella encabeza la lista.

Foto: @belindapop (Instagram)

Artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026 en México

No te vamos a aburrir con un choro enorme. Vamos directo con la lista de artistas confirmados para la ceremonia de inauguración en la Ciudad de México el próximo 11 de junio:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

No debería sorprendernos, porque se trata de artistas que han participado en el álbum oficial del Mundial.

Foto: FIFA World Cup (Facebook)

¿A qué hora es la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte?

¿Vas a estar en la inauguración de la Copa del Mundo? Toma en cuenta que las puertas del Estadio Banorte se abrirán 4 horas antes del silbatazo inicial, es decir, a las 09:00 horas.

Tendrás un par de horas antes de tomar tu asiento, porque la ceremonia de inauguración inicia en punto de las 11:30, 90 minutos antes de que inicie el México vs Sudáfrica.

“La ceremonia de apertura en el Estadio de la Ciudad de México reunirá a algunas de las voces más destacadas de la música mundial. Entre los artistas que subirán al escenario para ofrecer una potente presentación que dará vida al sonido del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA, se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla”, señala la FIFA.

Foto: FIFA World Cup (Facebook)

Cada país tendrá una ceremonia de inauguración

Lo más increíble es que sí, se confirma que habrá tres ceremonias de inauguración, una en Canadá, otra en México y una más en Estados Unidos. Cada una se realizará en el debut de la selección anfitriona, por eso la de México es el 11 de junio previo al partido contra Sudáfrica.

Artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos