¡Final a la vista! Los goles con los que el Manchester City remontó al PSG en Champions

La ida de las semifinales de Champions League siempre serán emocionantes, ningún equipo quiere regalar nada y después del partido entre Real Madrid y Chelsea, que quedó 1-1, tanto el PSG como el Manchester City, ambos equipos saltaron al campo con intensidad para dar el paso que los lleve a la final.

El primer tiempo fue una catedra de lo que es jugar bien al futbol, el PSG parecía que lograba lo que pocos pensaban y era dominar el estilo de juego de Guardiola, pero no pudieron aprovechar ese buen juego y sólo dañaron la meta del City en una ocasión y a balón parado.

Para el segundo tiempo, la charla del medio tiempo que dio Guardiola funcionó en su equipo y revirtieron las situaciones que vivieron en la primera parte y comenzaron a desplegar lo que mejor hacen que es la posesión de balón e inminentemente llegarían las ocasiones.

La vuelta en Inglaterra será muy difícil para Pochenttino y el PSG, pues tendrán que ir al Etihad en busca del resultado, porque el City se llevó la ventaja de 2 goles de visitante y todo esto, sin Idrissa Gueye, que se fue expulsado por una entrada a Gundogan.

Los goles de la ida de las semifinales de la Champions League

PSG vs Manchester City: Lo que se veía como una fiesta para el PSG, pues no le prestaban el balón al City y dejó de ser un ida y vuelta entre ataques, para ser un monologo de los parisinos. Pero desafortunadamente para ellos, no pudieron concretar más goles y el primero (y único) fue por parte de Marquinhos, de cabeza y en un tiro de esquina cobrado por Ángel Di María.

EL PRIMERO LO PUSO MARQUINHOS 🇧🇷🔥| Con este gol del defensor brasileño, Marquinhos 🇧🇷, el PSG vence por 1-0 al Manchester City en la ida de las semifinales de la gran Champions League 🏆.pic.twitter.com/L1nkYSx3sw — Hora Del Futbol (@horadel_futbol) April 28, 2021

Ya en el segundo tiempo, una desconcentración le costó el primer gol a Keylor Navas y la defensa del PSG, pues en un rechace después de un tiro de esquina en la banda derecha, el balón le quedó a Kevin de Bruyne en la banda izquierda y se fue acercando al área para meter un centro, que ningún defensor hizo por cortar y el balón botó en el área chica para sorprender a el arquero costarricense.

😳 ¡Cómo botó esa pelota! 😳 El tirocentro de Kevin De Bruyne se le terminó colando a Keylor y así empataba el juego el City#ChampionsxESPN #UCL #Heineken pic.twitter.com/EFdq4zUPKP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 28, 2021

El balón parado fue fundamental en este partido, no sólo por el gol del PSG, sino porque el City tomó la ventaja en el marcador después de un tiro libre a la altura de la medialuna del área. Mahrez cobró por abajo y la barrera se abrió sin evitar que el balón vaya a meta y un nuevo error para los locales.