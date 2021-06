Los memes que nos dejó la eliminación de los Lakers en los playoffs de NBA

Ya es seguro que habrá nuevo campeón en la NBA, el brillo de los Suns cada que salieron a la duela opacó a unos mermados Lakers, campeones de la temporada pasada que intentaron de todo para intentar refrendar el campeonato que ganaron la campaña pasada, pero no tuvieron esa fortuna.

Con Anthony Davis tocado por las lesiones y en plan de Dédalo, dejó sobre LeBron James la responsabilidad de ser Icaro y escapar de la tiranía de un equipo que los había acorralado en la serie, era matar o morir para los Lakers.

Pero al igual que en el cuento, LeBron en su papel de Icaro, voló muy cerca de los Suns y se le quemaron las alas y ni el Staples Center, con la ventaja de la localía, pudo ayudar a que los Lakers no sucumbieran en su intento de llevar la serie a un juego 7.

Devin Booker salió inspirado en una ciudad que le trae más que buena suerte, porque es en donde su novia vive y quería demostrarle que se encuentra en la élite de la NBA y sus 47 puntos en el partido llevaban una dedicatoria especial hasta Kendall Jenner, que vio a su pareja erigirse como nuevo verdugo de un campeón.

Estadísticas del partido Lakers vs Suns

Un primer cuarto que comenzaba como pesadilla, muy al estilo de Space Jam, sólo que esta vez, LeBron no tendría a los Looney Toons para ayudarle a revertir el marcador, aunque los Suns se despegaron en el primer cuarto por 36 a 14 en los puntos.

LeBron James estaba confiado, nunca había perdido en la primera ronda de unos playoffs, así que, con la estadística a su favor, en el segundo cuarto también intentó de todo para que los Lakers se acercara en el marcador, pero comenzaron a ver cómo Kevin Booker se envalentonaba en el partido y que a la postre, no podrían detener.

En realidad no, el partido no terminó como la futura película hollywoodense de LeBron James, con una épica remontada que salvará a los Lakers porque en el tercer y cuarto cuarto, la ventaja en puntos se acrecentó y los Suns ya brillaban como Estrella del Paseo de la fama de Hollywood.

Los memes de la derrota de Los Lakers

